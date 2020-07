PM: CARRION von Devolver Digital erscheint für Nintendo Switch, PC und Xbox One und ist Teil des Xbox Game Pass – Launch-Trailer veröffentlicht (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

CARRION von Devolver Digital erscheint für Nintendo Switch, PC und Xbox One und ist Teil des Xbox Game Pass – Launch-Trailer veröffentlicht

Phobia Game Studio und Devolver Digital haben in Zusammenarbeit mit Wizz und CRCR (My Friend Pedro, Mother Russia Bleeds) den animierten Launch-Trailer für CARRION vor der lang erwarteten Veröffentlichung des Spiels für PC, Xbox One und Nintendo Switch am 23. Juli enthüllt! Während eines Gesprächs mit The Beast in der Devolver Direct von letzter Woche bestätigte Phil Spencer, Executive Vice President of Gaming bei Xbox, dass CARRION auch via Xbox Game Pass erscheinen wird.

Carrion – Launch-Trailer

Der Trailer kann zudem hier heruntergeladen werden.

CARRION ist ein Reverse-Horror-Spiel, in dem ihr die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannter Herkunft übernehmt. Verfolgt und konsumiert diejenigen, die euch inhaftiert haben, um Angst und Panik in der gesamten Anlage zu verbreiten. Wachst und entwickelt euch weiter, während ihr dieses Gefängnis niederreißt und auf dem Weg zur Vergeltung immer mehr verheerende Fähigkeiten erwerbt.

