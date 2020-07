PM: Overcooked! All You Can Eat – ein Augenschmaus für PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

euch mitteilen zu dürfen, dass wir bei Team17 in Zusammenarbeit mit Ghost Town Games etwas ganz Besonderes für PS5 auskochen: Overcooked! All You Can Eat

Overcooked! All You Can Eat mixt Overcooked! & Overcooked! 2 zu einer köstlichen Definitive Edition– mit zusätzlichen Inhalten und leckerer 4K-Auflösung. Overcooked! AYCE nutzt die Power der PS5 und wartet mit beeindruckender 4K-Grafik, plattformübergreifendem Multiplayer und ultrakurzen Ladezeiten auf. So bleibt mehr Zeit für kulinarisches Chaos!

Beide Spiele haben mit beeindruckender und verbesserter 4k-Grafik ein vollwertiges Upgrade erfahren– so gut hat die „Overcooked!“-Reihe noch nie ausgesehen.

Erlebt das Kochchaos zusammen mit all euren Freunden in plattformübergreifendem Multiplayer mit Sprach-Chat. Eine gemeinsam genutzte Multiplayer-Warteschlange ermöglicht geringere Wartezeiten für Spiele.

Ihr wolltet Online-Multiplayer – das sollt ihr haben! Overcooked! wurde in der Overcooked! 2-Engine neu überarbeitet und ermöglicht nun vollständig integrierten Multiplayer. Kehrt in eure Lieblingsküchen aus dem ersten Spiel zurück – ONLINE und in beeindruckendem 4K!

Wir wissen, dass Overcooked! gern von Familien gespielt wird. Deshalb haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um das Spiel allen zugänglich zu machen, unabhängig von ihrem spielerischen Können. Der Unterstützungsmodus bietet eine Menge Optionen, die das Spiel entschleunigen, darunter langsamere Rezept-Time-outs, mehr Rundenzeit und die Möglichkeit, Levels zu überspringen.

Wir möchten möglichst viele Spieler am Essrausch teilhaben lassen und haben deshalb eine Vielzahl an Optionen unter die Lupe genommen, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Eine skalierbare Benutzeroberfläche, einfacher zu lesende Texte für Personen mit Legasthenie und Einstellungen bei Farbenblindheit sind jetzt verfügbar.

Endlich da: Overcooked! AYCE bietet neue exklusive Inhalte– neue Levels, neue Köche und neues Chaos. Mehr Infos folgen in Kürze. Hier erstmal ein kleiner Vorgeschmack. Kennt ihr schon unseren zuckersüßen Axolotl-Koch?!

Egal ob ihr die „Overcooked!“-Reihe noch nie gespielt habt oder bereits Kochprofis seid: Wir glauben, dass diese Version die beste ist und perfekt zur PS5 passt!