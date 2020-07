PM: Die Welt von Marvel’s Iron Man VR (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Legt die High Tech-Rüstung an und wärmt die Repulsor-Blaster auf: In Marvel’s Iron Man VR werdet ihr zum High Tech-Helden und kämpft gegen eine unheimliche Bedrohung. Das ultimative Superhelden-Spiel nutzt die PlayStation VR-Technik bis zum Anschlag aus und lässt euch authentisch in die virtuelle Welt von Iron Man eintauchen.

Kurz zur Story, wir wollen euch ja nicht die Spannung nehmen: Playboy und Milliardär Tony Stark hat seiner Vergangenheit als Erfinder und Hersteller von mächtigen Waffen abgeschworen und widmet sein Können dem Guten. Als Iron Man kämpft er nun allein für den Frieden, wird aber bald mit der dunklen Vergangenheit konfrontiert. Die mysteriöse Hackerin Ghost attackiert Einrichtungen von Stark Industries und nutzt dabei modernste Waffen-Technologie, die Stark selber entwickelte. Wer hinter der Maske von Ghost steckt und welche Gründe sie zu den Angriffen bewegen, wird natürlich nicht verraten. Im Verlauf des spannenden Abenteuers besucht ihr dabei in der Rüstung von Iron Man bekannte Schauplätze des Marvel-Universums.

Nur die ganz Reichen können sich im kalifornischen Malibu ein Haus leisten, selbstverständlich gehört der Milliardär Tony Stark dazu. Direkt am Strand des Pazifischen Ozeans hat er eine Luxusvilla vom Allerfeinsten gebaut, die euch als Basis für das spektakuläre VR-Abenteuer dient. Und dazu noch einen fantastischen Ausblick auf die Natur bietet.

In der Umgebung von Tonys Malibu-Mansion nehmt ihr an Flugherausforderungen teil, damit ihr die Steuerung perfektioniert, plant zusammen mit den AIs F.R.I.D.A.Y. und Gunsmith die Einsätze rund um den Globus und vertreibt euch die Zeit mit Minispielen, wie Basketball, Boxen oder Gewichtheben. Wichtig: In der Werkstatt verbessert ihr immer wieder eure Iron Man-Rüstung, baut zum Beispiel stärkere Blaster und schlagkräftige Lenkraketen ein.

Natürlich besitzt Tony Stark auch einen Privatjet, die Stark Force One, der selbst den Präsidenten der Vereinigten Staaten neidig machen würde. An Bord erlebt ihr den ersten Angriff von Ghost und müsst Pepper Potts vor dem Absturz retten, während ihr von tödlichen Drohnenschwärmen angegriffen werdet.

Der nächste Schlag von Ghost trifft den Stark Tower in Shanghai, in dem sich sensible Daten befinden. Ihr legt euch erneut mit gefährlichen Drohnen an und verschafft euch Zutritt zu den Büros im letzten Stock des beeindruckenden Hochhauses.

Tipp: Nehmt euch unbedingt die Zeit das Gebäude ganz genau abzusuchen und ihr werdet mit einer ganzen Reihe Easter-Eggs belohnt. So findet ihr zum Beispiel im Kühlschrank Energy-Drinks interessanter Marvel-Marken und Pläne für das Avengers-Hauptquartier.

Die gigantischen fliegenden Flugzeugträger der Organisation S.H.I.E.L.D kennt ihr garantiert aus dem Marvel-Universum. Um den Helicarrier Oresteia entbrannt ein knallharter Verteidigungskampf gegen Ghost, die das waffenstarrende Luftschiff vernichten will. Das sollt ihr natürlich unter allen Umständen verhindern und müsst schon alle Kampf- und Flugkünste aufbieten, um euren Freund Nick Fury zu retten.

Ghost ist nicht der einzige Supergegner, mit dem ihr euch anlegt: In der chinesischen Metropole Shanghai wartet mit dem Living Laser ein weiterer Schurke darauf, euch das virtuelle Lebenslicht zu löschen. Macht euch schon mal auf heftige Kämpfe in den Hochhausschluchten gefasst. Toller Fanservice: In der Stadt befinden sich Einrichtungen von Marvel-Industriegiganten wie Roxxon, A.I.M., Stane Corporation und der Oscorp Industries.

Wenn es im Marvel-Universum eine Firma gibt, die ihre Finger in wirklich jeder schmutzigen Sache stecken hat, dann ist es der fiktive Energie-Konzern Roxxon. Ghost greift eine Palladium-Mine der skrupellosen Geschäftemacher im Charyn Canyon in Kasachstan an und ihr sollt in einem atemberaubenden Tempo durch enge Schluchten fliegen und die Pläne der Schurkin vereiteln.