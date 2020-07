game: Gesamter Spiele-Markt wächst um 6 Prozent, App-Markt um 22 Prozent

Erneut hat der game – Verband der deutschen Games-Branche Zahlen zum deutschen Spiele-Markt vorgelegt, die sich dieses Mal auf das Jahr 2019 beziehen. Wie schon in der Vergangenheit – siehe zum Beispiel diese News – sind es vor allem die Spiele-Apps, die nach wie vor an Bedeutung gewinnen.

Die aktuellen Angaben sprechen hierbei eine deutliche Sprache, denn im Vergleich zum Jahr 2018 konnten mit dem Erwerb entsprechender Apps sowie den In-App-Käufen in der Summe 22 Prozent mehr umgesetzt werden. Während der Kauf von Applikationen gesunken ist (um 13 Prozent auf 13 Millionen Euro) und somit weniger als ein Prozent dieses Marktes ausmacht, ist der Umsatz mit In-App-Käufen um circa 23 Prozent angestiegen (zwischen 2017 und 2018 waren es 31 Prozent).

Konkret wurden mit dem Erwerb innerhalb der Apps – wie zusätzliche Items, Skins, Boni und dergleichen – 1,831 Milliarden Euro erzielt. Im Jahr 2018 betrug der Umsatz dieses Teilmarktes 1,491 Milliarden Euro, für das Jahr 2017 wird der Wert mit 1,137 Milliarden Euro angegeben.

Auch Angaben zur Hardware-Nutzung macht der game-Verband: Demnach stellt das Smartphone mit 19,5 Millionen Spielerinnen und Spielern die „beliebteste Spieleplattform in Deutschland“ dar, während etwa 11,3 Millionen Nutzer ein Tablet zum Spielen in die Hand nehmen – diese Zahlen wurden allerdings bereits zu einem früheren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Der deutsche Games-Markt in seiner Gesamtheit ist im Jahr 2019 um sechs Prozent gewachsen, was rund 6,2 Milliarden Euro Umsatz bedeutet. Der Umsatz für Spiele-Hardware – wie Spiele-PCs, Konsolen sowie passendes Zubehör – ist auf 2,4 Milliarden Euro gesunken, was im Jahresvergleich einen Rückgang von zwei Prozent ausmacht. Für Computer- und Videospiele an sich (Kauf, Online-Gebühren) investierten die Nutzerinnen im vergangenen Jahr hingegen circa 3,9 Milliarden Euro – eine Zunahme von elf Prozent.

Wie üblich stammen alle Daten aus Erhebungen des GfK Consumer Panels und der App Annie. Verwertet werden auch Ergebnisse aus einer für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentativen Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten.