Rocket League wird zum F2P-Spiel // Infos zu Steam- & neuer Epic-Store-Version

Etwa fünf Jahre nach der Veröffentlichung nimmt das Entwicklerstudio Psyonix voraussichtlich Ende dieses Sommers große Änderungen an Rocket League vor, mit denen zugleich „das nächste Kapitel“ eingeläutet werden soll: Zukünftig wird es das Fun-Sportspiel nur noch als Free-to-Play-Version geben, wodurch die Community weiter wachsen soll.

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass das Kern-Gameplay – siehe dazu zum Beispiel diesen User-Artikel – beibehalten wird, sodass die „hochoktanige Mischung aus Sport und Action“ auch in der F2P-Variante bestehen bleibt. Verfeinern möchten die Verantwortlichen hingegen die Hauptmenüs, hinzu kommen überarbeitete Wettbewerbe und Herausforderungen sowie plattformübergreifender Spielfortschritt. In der FAQ ist außerdem zu lesen, dass weitere neue Features und Inhalte geplant sind – Details sollen in den kommenden Monaten folgen.

Die kommende kostenfreie Basisversion von Rocket League wird im Epic Games Store zur Verfügung gestellt und identisch zu jenen Ausgaben sein, die bereits auf anderen Plattformen existieren, inklusive des Cross-Plattform-Features (auch zwischen Steam und dem Epic Store). In der bereits erwähnten FAQ heißt es bei der Frage, ob das persönliche Inventar übernommen werden kann, dass hierfür die jeweilige Plattform mit dem Epic-Games-Konto verknüpft werden muss. Anschließend kann mit den bestehenden Items sowie dem erreichten Fortschritt via des Epic-Clients (weiter)gespielt werden.

Im Zuge der Umstellung werden alle Besitzer – unabhängig der Plattform, auf der das Spiel erworben worden ist – Rocket League auch zukünftig „mit voller Unterstützung für zukünftige Updates und Funktionen“ spielen können. Die dann nicht mehr aktuelle Steam-Fassung kann ab diesen Zeitpunkt nicht mehr heruntergeladen werden.

Nennt ihr Rocket League vor dem Free-to-Play-Launch euer Eigen, wird euch der sogenannte „Legacy-Status“ verliehen, der unter anderem mehr als 200 aufgewertete Gegenstände, einen „Golden Cosmos“-Boost, ein spezielles Banner oder auch einen besonderen Namenszusatz umfasst, der das erste Jahr anzeigt, in dem ihr das Rennspiel gespielt habt (zum Beispiel „Est. 2019“). Des Weiteren erhaltet ihr alle DLCs, die vor dem Wechsel auf Free To Play erschienen sind.

Im Mai des vergangenen Jahres wurde das Unternehmen Psyonix von Epic Games erworben, zum Anfang dieses Jahres wurde die Linux- und MacOS-Version von Rocket League eingestellt.