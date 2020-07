PM: Fantasy Strike ist jetzt Free-to-Play! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, ich bin David Sirlin und ich liebe Fighting Games. Ich habe schon immer Street Fighter geliebt und war der der Lead Designer einer der Versionen. Und jetzt habe ich mich dem mechanisch eleganten, aber strategisch wirklich herausfordernden Fantasy Strike zugewendet. Heute darf ich eine große Ankündigung machen, die für die Welt der Fighting Games sicherlich interessant ist:

Fantasy Strike ist aktuell Free to Play. Der Ausdruck „Free to Play“ hat viele Auslegungsmöglichkeiten. Wir sind mit Fantasy Strike auf der extremen Seite und lassen euch alle Charaktere sofort kostenlos ausprobieren. Ich müsst nicht grinden oder sie anderweitig freispielen. Bezahlen könnt ihr maximal für zusätzliche Features und kosmetische Dinge.

Insbesondere könnt ihr alle Charaktere im normalen Online-Spiel, im Online-Ranglistenspiel, im Offline-Übungsmodus und im Offline-Einzelspielmodus gegen KI völlig kostenlos ausprobieren. Außerdem werden wir zwei neue Charaktere hinzufügen: Chancellor Quince und General Onimaru.

Diese Charaktere bekommt jeder kostenlos!

Um mehr über das Gameplay der neuen Charaktere zu erfahren, schaut euch die Spotlight-Videos zu Quince und Onimaru an.

Das wollten wir die ganze Zeit machen. Wir wissen, dass es für die Spieler echt toll ist. Nicht nur, weil sie kostenlos spielen können, sondern auch, weil das gleichzeitig auch viel mehr Gegner anzieht und die Community erheblich wächst. Es war immer das Problem, dass wir viele andere Dinge zum Verkauf entwickeln mussten, um dieses Spiel kostenlos zu machen. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Und wir haben darauf geachtet, dass das Spiel dabei absolut wettbewerbsfähig bleibt.

Es gibt drei Arten von Dingen, die ihr kaufen könnt.

Das Kernpaket: Damit erhaltet ihr Zugriff auf fünf zusätzliche Spielmodi: Arcade-Modus, Survival, die unglaubliche Powerup-Verrücktheit von Boss Rush, lokaler Versus-Mode und Online-Freundschaftsspiele (Founder, die das Spiel bereits gekauft haben, besitzen und behalten alle diese Modi natürlich weiterhin). Als nächstes gibt es viele neue Kosmetika. Spieler können (vernünftige!) Alternative Kostüme sowie alternative (nicht spielerische) Animationen wie Intros kaufen und Posen gewinnen. Schließlich gibt es ein optionales Abonnement namens Fantasy+.

Kostüme

Intros

Special KO Animationen

Zunächst erhaltet ihr mit Fantasy+ Zugriff auf unser neues Replay-System. Wir haben uns sehr bemüht, dieser Funktion eine hervorragende Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit zu geben. Speichert Wiederholungen eurer eigenen Spiele, schaut Wiederholungen anderer an und sogar erhaltet vier neue „Kanäle“ in unserem Netflix-ähnlichen Videobildschirm, die alle Wiederholungen gewidmet sind.

Erweiterte Suche für Replays

Replay Controls, Inklusive Frame Step Forward & Back

Als nächstes hat jeder Charakter ein spezielles Master Kostüm, das seinem ultimativen Fortschritt entspricht. Diese Kostüme können nicht im Item-Shop gekauft werden. Sie stehen nur Fantasy+ -Mitgliedern zur Verfügung, und selbst dann nur, wenn ihr mit diesem Charakter Stufe 20 oder höher erreicht habt. Fantasy+ -Mitglieder erhalten außerdem einen XP-Boost, um diese Schwelle schneller zu überschreiten. (XP bietet keinen Spielvorteil.)

Master Costumes

Schließlich werden die Namen der Fantasy+ -Mitglieder grün angezeigt, um ihre Unterstützung zu zeigen. Jedes Mal, wenn ihr jemanden mit einem grünen Namen seht, wisst ihr, dass er die Weiterentwicklung des Spiels unterstützt.

Wir möchten, dass alle Käufer des Games wissen, dass sie nichts verlieren und zwei kostenlose neue Charaktere dazu erhalten. Und auch, dass ihr wisst, dass andere Spieler das Kernpaket kaufen müssen, um alle Spielmodi zu erhalten. Und dass unsere Gründer bereits 60 zusätzliche Kostümfarben besitzen, die Free-to-Play-Spieler nicht haben.

Verpasst nicht die große Welle neuer Spieler, die mit dieser Änderung einhergehen werden. Legt am Besten direkt los. Es ist zwar ein tiefgreifendes Spiel für Experten, aber es ist auch das perfekte „zweite Spiel“ für alle im FGC, da man die Grundlagen so schnell erlernen kann und direkt zum strategischen Part übergeht. Es ist auch ein großartiges Spiel für alle, die zum ersten Mal Kampfspiele ausprobieren wollen.

Für Experten steht am Samstag, dem 25. Juli, ein Turnier an. Wir fordern euch hiermit auf zu zeigen, wie gut ihr in diesem einfach wirkenden, aber brutal schwierigen Spiel abschneiden könnt.

Willkommen in der Community!