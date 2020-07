PM: DEX (Nintendo Switch) – 2D-RPG bekommt am 23. Juli einen limitierten, physischen Release (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

QubicGames und Red Art Games kündigen limitierte Switch-Fassung des 2D-Action-RPGs DEX für Nintendo Switch an

Vorbestellung ab dem 23. Juli möglich – Release für Q4 2020 vorgesehen!

France – 21. Juli 2020 – Publisher Red Art Games , freut sich darüber, in Partnerschaft mit dem unabhängigen Entwickler und Publisher QubicGames bekannt zu geben, dass DEX, das kommende 2D-Cyberpunk-Action-RPG, noch in diesem Jahr im 4. Quartal 2020 einen limitierten, physische Release auf der Nintendo Switch erhalten wird. Das auf 2.800 Exemplare limitierte Spiel kann ab dem 23. Juli zum Preis von 29,99€ vorbestellt werden.

Erkundet, kämpft, redet und hackt euch in diesem 2D Action-RPG durch eine reichhaltige Cyberpunk-Welt! Während ihr danach strebt das System zu stürzen, werdet ihr die futuristischen Straßen Harbor Primes durchstreifen und unerwartete Verbündete für euch gewinnen müssen, denn schließlich will eine mysteriöse und weitreichende Organisation euren Tod! In diesem von Blade Runner und Neuromancer inspirierten Cyberpunk-Abenteuer steht es euch frei, euren Spielstil zu wählen: werdet ihr zur lautlosen Assassinin, Hackerin, Diplomatin oder schonungslosen Revolverheldin?

Noch mehr Infos gibt es auf der Website von Red Art Games !

Über Red Art Games

Der im Januar 2018 gegründete, französische Videospiel-Publisher Red Art Games bietet physische Versionen von Videospielen an, welche nur digital und in limitierten Editionen verfügbar sind. Die Spiele für Sonys PlayStation 4 und Nintendos Switch orientieren sich dabei sehr in Richtung des Retro-Gaming und richten sich in erster Linie an Sammler. Bis heute hat Red Art Games nicht weniger als 30 Spiele – alle Plattformen zusammengenommen – veröffentlicht und beabsichtigt nicht damit aufzuhören!

Über QubicGames

QubicGames ist ein unabhängiger Spiele-Publisher und -entwickler mit Sitz in Warschau, Polen. Das Unternehmen wurde vor 16 Jahren gegründet und kann auf eine Erfolgsgeschichte erfolgreicher Veröffentlichungen, insbesondere für Nintendo- und Sony-Plattformen, zurückblicken. Seit 2017 konzentriert sich QubicGames auf Switch und hat bereits über 40 Spiele veröffentlicht!

Auf https://qubicgames.com erhält man weitere Informationen.