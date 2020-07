PM: Die Closed Beta von Rogue Company ist da (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Legt euren Kampfanzug an und stürzt euch ins actionreiche Geschehen von Rogue Company, einem rasanten Third-Person-Shooter, der den Style des Laufstegs mit der Explosivität des Schlachtfelds verbindet. Wenn ihr eines der Gründerpakete kauft, könnt ihr ab sofort am Early Access teilnehmen, also lest weiter, um mehr über Charaktere und Co. zu erfahren.

Spielt als einer der Rogues, einer Gruppe von Elitesöldnern, die auf der Jagd nach Ruhm und Reichtum die Welt retten … oder auch aus persönlicheren Gründen. Begebt euch in zielbasierten 4-gegen-4-Matches auf das Schlachtfeld, wo ihr euch voll und ganz auf euren Trupp verlassen können müsst, um alle Kampfpuzzles zu lösen, vor die eure Gegner euch stellen.

Rogues sind außergewöhnliche Menschen unterschiedlichster Herkunft, die rekrutiert werden, um die Welt zu retten, gut auszusehen und bezahlt zu werden. Manche gehen mit scharfem Auge und viel Taktgefühl an eine Mission heran, andere stürzen sich lieber wild ballernd ins Gefecht. Ihr müsst mit euren Teamkameraden zusammenarbeiten, um einen ausgeglichenen Trupp zu erschaffen, der eure Missionsstrategie effizient ausführen kann.

Jeder Rogue ist mit einem einzigartigen Arsenal an Waffen ausgerüstet, die sich zwischen den einzelnen Runden upgraden und modifizieren lassen:

Steigt noch heute ein, indem ihr im PlayStation Store eines der verfügbaren Gründerpakete kauft. Ihr erhaltet sofortigen Zugang, spezielle Kosmetikobjekte, Währung und mehr! Rüstet eure Rogues mit Skins, Waffenwraps, Wingsuits, Emotes, Sprays und mehr aus, um auf euren Missionen immer eine gute Figur zu machen. Verdient Ansehen, um neue Rogues freizuschalten und sicherzustellen, dass ihr immer den passenden Rogue als Ergänzung für euren Trupp mitnehmen könnt.