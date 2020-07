Xperion eArena Köln: Saturn baut Deutschlands größte Games-Erlebniswelt

Bildquelle: saturn.de

Im Saturn-Markt am Kölner Hansaring entsteht derzeit „ein neues Mekka für Gaming- und E-Sport-Begeisterte“ unter dem Namen Xperion – Die Saturn eArena. Auf 3000 Quadratmetern und zwei Stockwerken sollen künftig E-Sport, Online-Turniere, VR-Welten, Social Media, Bühnenshows und Events Gamer anlocken. Dafür hat sich das Unternehmen MediaSaturn einige Partner mit ins Boot geholt. Sony wird im PlayStation-Bereich Anspielstationen und PlayStation-VR-Flächen betreiben, MSI stellt Rechner, Monitore und Gaming-Sessel für die E-Sport-Arena, Facebook lässt Besucher vor Ort seine Oculus-VR-Brillen testen, Electronic Arts mit der aktuellen Fifa-Kollektion und Red Bull als Betreiber der Red Bull Bar sind als Werbepartner ebenfalls mit an Bord.

Seit Anfang 2020 wird das 1961 gegründete Saturn-Haus umgebaut und soll noch diesen Sommer seine Pforten öffnen. Man reagiere damit auf die sich wandelnde Handels-Landschaft in der Elektronik- und Entertainmentbranche, heißt es von Seiten der Betreiber. Das Geschäftsmodell richtet sich an eine junge und technikaffine Zielgruppe, die durch Erlebnisse vor Ort an die Marke Saturn gebunden werden soll. Das unterstreicht auch der Werbeslogan: