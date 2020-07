GOG Galaxy 2.0: Epic Games Store als zweite externe Plattform integriert

Mit GOG Galaxy 2.0 – das sich nach wie vor in der Beta befindet – verfolgt GOG das Ziel, „all eure Spiele und Freunde an einem Ort zusammenzubringen“, was vor allem das Zusammenführen anderer Spieleplattformen samt deren Features wie Freundesstatus, Achievements oder Spielzeit umfasst. Nachdem bislang Xbox Live und natürlich das hauseigene GOG.com in der Software integriert waren, folgte kürzlich mt dem Epic Games Store eine weitere externe Plattform.

Steve Allison, General Manager des Epic Games Store, hebt die Wichtigkeit hervor, Mauern zwischen den unterschiedlichen Angeboten einzureißen:

[Die Integration] ist ein wichtiger Schritt zum Abbau von Mauern zwischen PC-Stores, da es Spielern ein einheitliches Erlebnis ermöglicht, ihre PC-Spielebibliothek unabhängig davon zu verwalten, wo ihre Spiele gekauft wurden.

Im gleichen Zusammenhang äußerte sich auch Tim Sweeney (Gründer unc CEO von Epic Games):

Letztendlich sollte der Besitz digitaler Gegenstände ein universeller Begriff sein, unabhängig von Anbietern und Plattformen. Ein Großteil der heutigen digitalen Welt ist frustriert von mächtigen Zwischenhändlern, deren Mautstellen den offenen Handel behindern, um Kunden und deren Einkäufe eingeschlossen zu halten. Epic hat sich verpflichtet, mit allen bereitwilligen Ökosystemen zusammenzuarbeiten, um unsere Geschäfte zu verbinden und universelles Eigentum anzuerkennen. Zu den ersten Schritten gehören die Kaufintegration mit Humble und anderen sowie die Sichtbarkeit der Bibliothek für GOG. Mit der Zeit wird noch viel mehr kommen.

Bereits zuvor bestand die Möglichkeit, dass ihr den Epic Games Store mit GOG Galaxy 2.0 verbinden konntet. Auf die Nachfrage, worin die Neuerung des jüngsten Updates besteht, heißt es durch den offiziellen Twitter-Account, dass die bisherige Integration von der Community stammte, während die neue Möglichkeit der Eingliederung offizieller Art ist.