Yarntown: Kostenloser Bloodborne-Klon im Zelda-Stil bei itch.io

PC

Bei itch.io wurde kürzlich Yarntown von Max Mraz veröffentlicht, die gut 35 Megabyte große Spieldatei könnt ihr auf der Seite kostenlos herunterladen. Der Entwickler beschreibt den Titel selbst als "ein Zeldalike-Tribut an Bloodborne". In Yarntown erforscht ihr die Straßen und Gebäude der namensgebenden Stadt. Dabei trefft ihr auf allerlei verfluchte Zeitgenossen, die euch bei Sichtkontakt ans Leder wollen.

Eure Spielfigur steuert ihr mit der Tastatur, oder mit einem Gamepad. Soulslike-klassisch greift ihr die Gegner mit eurer Nahkampfwaffe an, weicht ihnen per Rolle aus - beide Aktionen zehren an eurer Ausdauerleiste - oder versucht, sie mit einem Schuss aus eurem Schießeisen zu "stunnen", hierfür müsst ihr nur den richtigen Moment erwischen. Auch sonst werden Spieler mehrere Genre-Standards wiedererkennen: Nach einem Tod kehren alle Gegner in die Spielwelt zurück und ihr solltet unbeschadet zum Ort eures Ablebens zurückkehren, um die gesammelten Erfahrungspunkte wieder einzusammeln. Rastet ihr an einer Laterne, werdet ihr zwar komplett geheilt und erhaltet neue Heiltränke - allerdings sind danach alle Gegner wieder im Ort. Enthalten sind ebenfalls ein Level- und Waffenupgrade-System. Die benötigten Seelen für den Levelaufstieg erhaltet ihr durch das Töten von Gegnern, die Gegenstände für das Verbessern eurer Waffen findet ihr in der Spielwelt. Nach und nach schaltet ihr Abkürzungen in den Gebieten frei, und verkürzt so die Laufwege.

Eine "echte" Alternative zu einem neuen Bloodborne oder einer Umsetzung des bislang Playstation 4 exklusiven Titels für den PC stellt Yarntown wohl eher weniger dar. Allerdings ist der Titel ein durchaus fordernder Zeitvertreib, der die Soulslike-Tugenden gut einfängt und in dem durchaus Liebe zum Detail steckt. Einige Bilder aus dem Startgebiet könnt ihr euch in der Screenshot-Galerie bei GamersGlobal anschauen.