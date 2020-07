Sea of Thieves: 15 Millionen Spieler "an Skorbut erkrankt"

PC XOne

Seit dem 20. März 2018, also seit nunmehr knapp zweieinhalb Jahren ist Rares Online-Piraten-Abenteuerfür Xbox One und Windows 10 verfügbar. Das erste, wenn auch letztlich zu kurze und damit wenig aussagekräftige Hands-on auf der gamescom im August 2016 konnte den damaligen GamersGlobal-Redakteurnoch nicht überzeugen. Später hatte er beim Spielen der finalen Fassung mit Freunden und Bekannten jedoch deutlich mehr Spaß am scheinbar so primitiven Abenteuer.Der Erfolg aber gibt dem britischen Entwicklerstudio und Microsoft recht, denn wie der Publisher heute bekannt gab, haben sich inzwischen stolze 15 Millionen verschiedene User auf Xbox One und PC in die Südsee gestützt, um Schätze zu sammeln, Skelettkrieger zu verprügeln oder anderen Piratencrews erst die wertvolle Beute abzujagen und sie schließlich womöglich auf den Grund des Ozeans zu befördern. Zum Vergleich: der kostenlos spielbare Free-to-Play-Ablegererreichte die 15 Millionen Spieler plattformübergreifend innerhalb der ersten vier Tage nach dem Launch.Wie regelmäßig die Community tatsächlich in Sea of Thieves aktiv ist, ist nicht genau bekannt., der ausführende Produzent des Spiels, gibt allerdings an, dass der Juni 2020 der bislang erfolgreichste Monat für Sea of Thieves war und im genannten Zeitraum 3,3 Millionen Spieler aktiv gewesen seien. Allerdings erfolgte im genannten Monat der Release auf Steam, was den Peak in Teilen relativiert. Weitere Details könnt ihr in der deutschsprachigen Übersetzung der Xbox-Newsseite nachlesen Was genau den Erfolg von Sea of Thieves begründet, das zum Start auf beiden Plattformen mit einem Metacritic-Score von weniger als 70 von 100 bewertet wurde und seitdem regelmäßig mit Updates und Erweiterungen versehen wurde, bleibt im Vagen. Einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg aber dürfte die Tatsache haben, dass Microsofts Game Pass sich einer steigenden Beliebtheit erfreut und die kostenpflichtige "Flatrate" auch Zugriff auf Sea of Thieves ermöglicht.Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Sea of Thieves bereits gespielt und seid dem Spiel seitdem womöglich bis heute treu geblieben? Habt ihr es angespielt und eher schnell die Lust verloren? Oder seid ihr gar nur aufgrund des Game Passes zur Gelegenheit gekommen und habt festgestellt, dass das letztlich nicht allzu komplexe Abenteuer mit den richtigen Mitspielern einen Heidenspaß machen kann? Verratet uns euren "Werdegang" dazu sehr gerne in einem Kommentar unter dieser News.