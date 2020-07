Blasphemous: The Stir of Dawn – Gratis-DLC mit zahlreichen Neuerungen

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Mit Blasphemous veröffentlichten The Game Kitchen und Team17 im September des vergangenen Jahres einen „pixelschönen Mix aus Castlevania und Dark Souls“ (siehe den ausführlichen Bericht in dieser Jörgspielt-Ausgabe). Wie in diesem Genre üblich, erkundet ihr eine umfangreiche Spielwelt, entdeckt Geheimnisse und verbessert nicht nur den Protagonisten, sondern auch dessen Waffe. Hinzu kommen kreativ gestaltete Bossbegegnungen, die durchaus herausfordernd sein können.

Ab dem 4. August könnt ihr euch erneut nach Cvstodia begeben: Ab diesem Tag wird mit The Stir of Dawn ein kostenfreier Download-Inhalt zur Verfügung stehen. Ursprünglich war die Veröffentlichung der Erweiterung für einen früheren Zeitpunkt geplant, das Studio hat sich jedoch dazu entschieden, den DLC nach dem Feedback der Community auszubauen.

Zu den Merkmalen von Stir of Dawn gehören zum Beispiel eine neue Storyline und neue Gebiete sowie neuartige NPCs, Gegner und Bosse. Hinzu kommen eine neue Mechanik für Exekutionen und Gegenangriffe, die Überarbeitung der Map mit mehr Schnellreise-Punkten oder auch neue Gegenstände, Animationen und der New-Game-Plus-Modus. Erscheinen wird der Download-Inhalt derzeitigen Angaben zufolge für Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One.