PM: Ghost of Tsushima: Wer gewinnt den Fanart-Contest? (Sony Playstation Blog)

Das neueste Werk von Sucker Punch ist reich an Ästhetik. Malerische Landstriche, eine lebendig wirkende Flora und Fauna sowie eine musikalische Untermalung, die dem bildhübschen Abenteuer eine bittersüße Note verleiht. So gerät man bei Ghost of Tsushima auch abseits der atemberaubend dynamischen Kämpfe ins Schwärmen. Doch wie könnte dem Schönen nun am besten gehuldigt werden? Ganz klar, bei einem künstlerischen Wettbewerb.

Da trifft es sich gut, dass PlayStation in Kürze einen Fan Art Contest zum aktuellen Samurai-Epos veranstaltet. Die gesamte Community ist aufgerufen, Artworks, Charaktere, Landschaften, Tiere und mehr zu gestalten. Ob mit Bleistift, Buntstift, Pinsel oder digital bleibt allein den teilnehmenden kreativen Köpfen überlassen.

Dabei ist die Fülle an reizvollen Möglichkeiten Fluch und Segen zugleich: Jin mitten im Kampf gegen mongolische Häscher ganz klassisch mit Pinselstrichen zeichnen? Besser die Schwermut des Spiels mit einem digital umgesetzten Landstrich widerspiegeln? Oder doch den Füchsen im Spiel ein ausgefallenes Denkmal setzen?

Wer seinen Output mit der Welt teilen möchte, schickt seine Fanart über Twitter mit dem Hashtag #ArtofTsushima oder per Mail an siee.win4theplayers@sony.com im Zeitraum vom 20. Juli bis zum 2. August.

Hören wir da schon jemanden die Stifte spitzen? Jedenfalls sind nur noch ein paar Tage übrig, um bereits Vorhandenes zu schärfen, vage Ideen zu konkretisieren oder gänzlich frische Geistesblitze aufs Papier zu bringen. Schließlich bietet die Welt von Jin unermesslich viel, regt die eigene Fantasie an. Und wer weiß schon, wohin das letztendlich führt?

Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Wer noch unschlüssig ist, schaut sich am besten gleich in diesem Video die eindrucksvolle Zeichnung vom Hauptcharakter Jin von DrawingLikeASir an. Vielleicht verhilft euch das ja zu neuer Inspiration.

Wir wünschen euch jedenfalls viel Mut, Inspiration und Glück für den Fan-Art-Contest zu Ghost of Tsushima!