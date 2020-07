PM: Sea of Thieves: Community zählt erstmals über 15 Millionen Piraten (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist genauso aufregend wie unglaublich: Seit dem offiziellen Start von Sea of Thieves im März 2018 sind mehr 15 Millionen Piraten in See gestochen!

Beeindruckend ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Community wächst: Erst im Januar dieses Jahres hatte Rare die stolze Zahl von 10 Millionen Mitspielern verkündet. In den ersten sechs Monaten von 2020 haben mehr Seeräuber das Abenteuer aufgenommen als in ganz 2019, das damals schon die Statistiken aus 2018 überboten hatte.

Der Juni 2020 war der bisher erfolgreichste Monat in der Geschichte von Sea of Thieves: Mehr als 3,3 Millionen neue Spieler setzten todesmutig die Segel. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Erweiterung der Community auf Steam-User – und die Resonanz darauf ist überwältigend: Bislang wurde Sea of Thieves auf der Gaming-Plattform mehr als eine Millionen Mal verkauft, wodurch die Diebe der Weltmeere seit mehreren Wochen in den Charts der meistverkauften und meistgespielten Steam-Titel ihr Unwesen treiben.

Rare möchte die Gelegenheit nutzen, um sich bei allen Gamern, die mit Sea of Thieves in See gestochen sind, zu bedanken. Das Team arbeitet mit viel Liebe zum Detail an den Erweiterungen, von denen noch viele folgen werden und wünscht ein fröhliches Ahoi!

So startest Du Dein Abenteuer mit Sea of Thieves

Du bist neu bei Sea of Thieves? Mach Dich auf zu Deiner ersten Jungfernfahrt in dem gleichnamigen Modus. Die Geschichte bietet Dir ein Tutorial, das jungen Seeräubern Orientierung bietet und alle wichtigen Informationen für die Abenteuer auf offener See zur Verfügung stellt.

Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich auf www.seaofthieves.com direkt mit anderen Spielern zusammen und stelle Deine eigene Crew auf.

