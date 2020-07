Phantom Doctrine 2 - The Cabal: Sequel zum Spionage-Xcom angekündigt

PC

Creativeforge Games haben mit Phantom Doctrine 2 - The Cabal offiziell einen Nachfolger zu ihrem rundenbasierten Spionage-Taktik-Titel Phantom Doctrine (zum Test+ mit Video) angekündigt. Details zum Sequel sollen am Donnerstag, den 23. Juli um 15 Uhr auf Youtube bekanntgegeben werden. Eine, allerdings noch nicht freigeschaltete, Produktseite auf Steam existiert ebenfalls, die exklusive Veröffentlichung in anderen Shops dürfte somit ausgeschlossen sein.

Hatte der erste Teil von Phantom Doctrine noch größtenteils mit seinem Kalten-Krieg-Szenario entsprechende Schauplätze, die in den Grenzposten und Bürogebäuden der Geheimdienste angesiedelt waren, so sollt ihr im zweiten Teil von "Regenwäldern und abgelegenen Ecken bis zu geschäftigen Metropolen" eine größere Auswahl an Einsatzorten geboten bekommen. Alles weitere erfahrt ihr hier auf GamersGlobal, sobald die Informationen verfügbar sind.