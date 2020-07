MoMoCa 20.7.20: Skateboard-Training, Kompost-Haufen und Letsplays

Montagmorgen-Podcast #355

Teaser Frisch wie der Morgentau präsentieren wir einen neuen Podcasts. Heute mit der vollen Dröhnung Gartenarbeit, Jugendarbeit, Arbeit-Arbeit und außerdem mit vielen großen und kleinen Infos.

Das Wochenende liegt hinter uns und wurde ohne größere Blessuren überstanden. Jörg und Dennis haben aber Redebedarf darüber, was sie in den vergangenen Tagen alles so erlebt haben. Doch natürlich werdet ihr nicht nur weltexklusive Einblicke in die Leben der beiden Redakteure erhalten, ihr dürft euch auch über zahlreiche Informationen rund um GamersGlobal freuen. Außerdem verraten die beiden natürlich, was diese Woche auf der Homepage passiert und nehmen sich eure Userfragen vor. Alle Themen im Überblick: