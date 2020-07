GEE: Alle Ausgaben des Spielemagazins zukünftig als kostenfreie PDFs

Wer nie genug Lesestoff haben kann und/oder der Sammelleidenschaft fröhnt, kann sich freuen: Via des offiziellen Facebook-Accounts würde jüngst bekanntgegeben, dass nach und nach alle Ausgaben des GEE-Magazins – das von 2003 bis 2013 erschienen ist – im PDF-Format kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen sind sieben digitale Hefte verfügbar, wie zum Beispiel die Erstausgabe aus dem November 2003 („Entwickler-Visionen: So ist Videospielen in 15 Jahren“) oder auch das Magazin 10/2014, in dem unter anderem GTA - San Andreas zu den Themen gehört. Laut eigenen Angaben sind die PDFs inhaltlich vollständig – damalige Werbung wurde durch einen gelben Post-it-Zettel ersetzt – und leseoptimiert.

Auf den jeweils etwa 100 Seiten einer GEE-Ausgabe wurde die Spiele-Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Neben (Kurz-)Tests gehörten beispielsweise Interviews, Hintergrundberichte, Reportagen, Kolumnen, eine Retro-Rubrik oder auch die Vorstellung von Entwicklern dazu. Wurden anfangs noch Testnoten vergeben, entfielen diese ab Anfang 2005. Im Editorial der ersten GEE (Games Entertainment Education) heißt es unter anderem:

Games sind Unterhaltung und Games sind das Herz dieses Heftes. Sie erfreuen uns und manchmal werden wir von ihnen geärgert. Auf jeden Fall sind Games Teil unseres Lebens. Entertainment ist alles, was Spaß macht. Produkte, Musik, DVDs, neue Techniktrends. Spielsachen für große Kinder. Education ist uns wichtig. Wir wollen niemanden erziehen. Wir sind nur der Überzeugung, dass es sehr viele Geschichten zu Videospielen gibt, die einfach nicht erzählt werden. Geschichten, die über das Analysieren und Bewerten von Videospielen hinausgehen.

Bis zur Umstellung als rein digitale Version für iOS- und Android-Tablets erschien die GEE achtmal jährlich. Im Februar 2013 berichteten wir über eine kreative Pause der damaligen Redaktion; seinerzeit war noch nicht klar, wie es mit dem Projekt weitergeht.