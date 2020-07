Nintendo Direct Mini mit Fokus auf Partner-Studios heute um 16 Uhr

Switch

Nintendo hat via Twitter eine neue Ausgabe der Direct-Videos angekündigt, die heute um 16:00 stattfinden wird. Wie gehabt zeigt das japanische Unternehmen im Zuge der Präsentation Trailer und Spielszenen aus zukünftigen Nintendo-Switch-Spielen, allerdings läuft bei der heutigen Ausgabe etwas anders.

Die heutige Nintendo Direct Mini: Partner Showcase rückt nämlich die Titel von Nintendos Partner-Studios und -Publishern in den Fokus, und keine First-Party-Titel. Auf Neuigkeiten zu Metroid Prime 4 und The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 solltet ihr also weniger hoffen. Ansehen könnt ihr euch die Direct Mini auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo.