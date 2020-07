Caves of Qud: Neuer Patch und neuer Dungeon für das Retro-Roguelike

PC iOS Linux MacOS Android

Wer sich beim ersten Betrachten des Screenshots zum Roguelike Caves of Qud nervös die Augen gerieben hat, wird sowohl beim zweiten wie auch beim dritten Versuch, seinen Blick zu schärfen, weiter nur das Teaser-Bild in seiner ganzen Retrolook-Pracht vor sich sehen. Denn optisch wirkt Caves of Qud wie ein direkter Nachfahre der ersten Ultima-Teile (Screenshot-Galerie Ultima 1 - The First Age of Darkness) - einer Spielereihe, die es in den letzten Jahren des vergangenen Jahrtausends zu einiger Bekanntheit gebracht hat.

Würdigung erfahren hat Caves of Qud, das im Jahr 2015 in den Early-Access startete, bei GamersGlobal bereits in Jörgs Spielemonat 5/2017 - und wurde zum Geheimtipp des Monats gekürt - sowie im folgenden Jörgs Spielemonat 6/2017, beide Male berichtete der Chefredakteur positiv über den Titel. Seine damalige Hoffnung, das Spiel könnte nach einer Wartezeit von sechs Monaten fertiggestellt sein, hat sich jedoch nicht erfüllt: Caves of Qud befindet sich weiter in der Entwicklung und ist derzeit bei Gog.com, itch.io und Steam erhältlich, der Full-Release ist laut offizieller Homepage für das Jahr 2021 geplant.

Kürzlich wurde für den Titel ein umfangreiches Update veröffentlicht, dessen Patch-Notes bei Steam in zwei Nachrichten aufgeteilt werden mussten. Neu ins Spiel gekommen ist die "Tomb of the Eaters". Hierbei handelt es sich laut Entwickler um eine "gigantische Grabstätte ", "zwölf Ebenen groß, mit mehreren historisch angehauchten Abschnitten und ungefähr 100 Karten" umfassend. Außerdem wurde das Spiel um "viele, viele neue NPCs, Kreaturen, Gegenstände, Objekte und Mechaniken speziell für die Tomb of the Eaters" ergänzt. Dazu kommen neue Quests, ein neues Dorf, drei neue Fraktionen und und und.

Viele der Änderungen sind derart speziell, dass sie wahrscheinlich im einzelnen nur Spielern des Titels verständlich sein werden. Die Links zu den kompletten Patch-Notes bei Steam findet ihr in der Quellenangabe. Zum Abschluss dieser News könnt ihr euch den ersten - und einzigen - Trailer zu dem Spiel aus dem Jahr 2015 ansehen.