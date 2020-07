Nintendo und Hasbro veröffentlichen zwei Super-Mario-Gesellschaftsspiele

andere

Monopoly Nintendo (Brettspiel) ab 44,95 € bei Amazon.de kaufen.

Dem Klempner vom Dienst wird der Strom abgestellt. Bereits ab 1. August verkauft Nintendo zwei beliebte Gesellschaftsspiele mit Mario und seinen Freunden. In Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller Hasbro entstanden Super Mario Monopoly - Celebration Edition und Super Mario Jenga.

In der Monopoly-Variante baut ihr keine gewöhnlichen Häuser und Hotels, sondern Toad-Pilze und Peach-Schlösser. Auch der ikonische Fragezeichen-Block wurde eingebaut und teilt durch bekannte Sounds aus den Videospielen mit, wann ein Spieler Münzen gewinnt oder verliert. Im Turmerklimm-Spiel Jenga treten Mario, Luigi, Peach und Toad an um als Erster Bowser an der Spitze zu erreichen. Per Drehscheibe wird ermittelt, wie viele Blöcke die Spielfigur hinaufsteigen darf.