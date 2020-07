Media Markt Aktion: 3 Spiele für 47,77 Euro

PC Switch XOne PS4

Bei Media Markt gibt es wieder einmal eine Rabattaktion, bei der ihr euch aus einer vorgegebenen Auswahl ein Spiele-Paket aus drei Titeln zusammenstellen könnt, das euch insgesamt 47,77 Euro kostet. Zur Auswahl stehen dabei diverse Spiele für Xbox One, PS4, Switch und PC.

Unter den Titeln befinden sich zum Beispiel Doom Eternal (Testnote: 9.0), Borderlands 3 (Testnote: 8.0), Judgment (Testnote: 9.0), Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5), The Surge 2 (Testnote: 8.5), A Plague Tale - Innocence (Testnote: 8.5), Age of Wonders - Planetfall (Testnote: 7.5), FIFA 20 (Testnote: 9.5), Wolfenstein - Youngblood (Testnote: 7.0), Blacksad - Under the Skin und Dishonored - Complete Collection.

Für die Bestellung legt ihr einfach über die Übersichtsseite die drei Spiele eurer Wahl in den Warenkorb und der Preis wird automatisch angepasst. Bei Lieferung kommen noch Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro (4,99 Euro bei USK18-Titeln) hinzu, die bei Abholung im Markt entfallen. Die Aktion läuft online und in den Filialen bis zum 3. August um 9 Uhr und nur so lange der Vorrat reicht.