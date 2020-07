Metacritic: 36 Stunden Wartezeit soll „Review-Bombing“ verhindern

The Last of Us - Part 2 ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Website metacritic.com dürfte zu den bekanntesten Websites zählen, auf denen auch User ihre positiven und negativen Kritiken veröffentlichen können. Neben Rubriken wie zum Beispiel „Film“ und „Musik“ existiert natürlich auch ein Spiele-Bereich, in dem ebenfalls Reviews von professionellen Magazinen und Usern aufgeführt werden. Jüngste Anlässe haben nun dazu geführt, dass das Veröffentlichen von User-Beiträgen geändert wurde: Zukünftig müssen Verfasser 36 Stunden warten, bis eine weitere Rezension zu einem neuen Spiel abgegeben werden kann.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war das sogenannte „Review Bombing“ von The Last of Us - Part 2 (im Test+ mit Wertung 9.5), das seit etwa einem Monat zur Verfügung steht. Basierend auf circa 127.700 Bewertungen beträgt der Metacritic-User-Score derzeit 5.5 von möglichen 10. Während um die 63.550 positive und etwa 6.070 gemischte Reviews existieren, beträgt die Anzahl der negativen Beurteilung mehr als 58.000 (alle Angaben mit Stand vom 18. Juli). Zum etwas hinkenden Vergleich: Für das im Jahr 2013 veröffentlichte The Last of Us (im Test mit Wertung 9.0) existieren im Moment 10.195 positive und 625 negative User-Kritiken, woraus sich ein User-Score von 9.2 ergibt.

Im Fall des aktuellen Naughty-Dog-Spiels reichten User bereits kurz nach dessen Release zahlreiche Reviews ein, in denen sehr geringe Punkte vergeben worden sind (zum Beispiel „0“ oder „1“), wodurch auch der Gesamt-Score äußerst niedrig ausfiel. Den Metacritic-Verantwortlichen fiel diese Praxis auf, was die eingangs erwähnte Änderung der Nutzungsrichtlinie zur Folge hatte. Zwar besteht diese Neuerung inzwischen seit etwa zwei Wochen, erneut in den Fokus gerückt wurde sie jedoch durch das seit kurzem erhältliche Ghost of Tsushima (im Test+), den voraussichtlich letzten „großen“ Titel für die PlayStation 4. Gegenüber den Kollegen von Engadget äußerte sich Metacritic wie folgt:

Wir haben vor kurzem die 36-stündige Wartezeit für alle Benutzerbewertungen in unserem Spielebereich eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Spieler Zeit haben, diese Spiele zu spielen, bevor sie ihre Bewertungen schreiben. Diese neue Wartezeit für Benutzerbewertungen wurde im gesamten Spielebereich von Metacritic eingeführt und basiert auf datengestützter Forschung und dem Input von Kritikern und Branchenexperten.

Während das Bewertungsportal auf eine vorgegebene Wartezeit setzt, kommen bei Steam eigenen Angaben auch zufolge ein Analysetool zum Einsatz, das „alle ungewöhnlichen Reviewaktivitäten aller Spiele auf Steam so nah wie möglich in Echtzeit identifiziert“.