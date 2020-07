Wie gut ist The Last of Us 2?

PS4

Teaser Von der Presse regnete es überwiegen Top-Wertungen. Doch ist The Last of Us Part 2 eurer Meinung nach der Kracher, den ein Gros der Spielemagazine darin sieht? Verratet uns eure Meinung in der Umfrage!

The Last of Us - Part 2 ab 63,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seit etwa einem Monat steht mit Naughty Dogs Action-Adventure The Last of Us Part 2 (im Test: Note 9.5 ) einer der meisterwarteten PS4-Exklusivtitel im Handel. Von der Fachpresse erhielt die Fortsetzung zum ehemals PS3-Exklusiven Survival-Actionspiel The Last of Us (im Test: Note 9.0 ) überwiegend positive Kritiken, obgleich der sogenannte Metascore sogar leicht unterhalb des Werts des Vorgängers landete, mit 94 von 100 aber immer noch auf einem absoluten Top-Niveau. Um den Metascore respektive das Urteil der Fachpresse soll es in dieser Sonntagsfrage natürlich nicht gehen, sondern um eure Meinung zum Spiel!Gefällt euch das Sequel besser als der Erstling? Ist es eurer Meinung nach das Meisterwerk, zu dem es von Teilen der Fachpresse gekürt wurde, oder seid ihr eher enttäuscht? Womöglich hätte euch das Spiel ja sogar deutlich besser gefallen, wenn der Grad der Gewaltdarstellung nicht ganz so extrem ausgefallen wäre – oder ihr habt es womöglich gar nicht selbst gespielt, da eine PlayStation 4 für euch generell gar nicht in die Tüte kommt? Wie auch immer ihr zu The Last of Us Part 2 steht, lasst uns eure Meinung in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen, in der wir nicht stumpf fragen, in welche Wertungskategorie ihr es eingeordnet hättet. Verratet uns und den anderen Usern in den Kommentaren zudem sehr gerne genauer, wie ihr das Spiel seht und fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Haltung mit der Redaktion und den anderen Umfrageteilnehmern zu diskutieren, um das entstandene Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Bild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst eure Idee in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 220) findet ihr unter diesem Link