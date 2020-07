PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis 24. Juli (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Rock of Ages 3: Make and Break

Ziehe einen Burggraben, lasse die Fallgitter herunter und besetze die Schießscharten. In Rock of Ages 3: Make and Break gewinnst Du nur, wenn Du Deine Burg heroisch verteidigst und die Festungen Deiner Gegner eroberst. Die Story bietet dutzende Abenteuer, in deren Verlauf Du mit den legendärsten Charakteren der Spielereihe in Kontakt kommst. Oder nutze den neuen Level-Editor und erschaffe Deine eigenen Welten, die Du mit anderen Spielern teilst. Miss Dich mit Deinen Freunden und findet heraus, wer der bessere Burgherr ist!

Liquid Sunshine

Xbox One X Enhanced – In Liquid Sunshine treffen Puzzle-Spaß und Jump’n’Run-Action aufeinander: Du führst einen Affen, ein Pferd und ein Nashorn durch ein Labyrinth an Rätseln, wodurch sie die Wurzeln ihrer Beziehung erkennen. Jedes der drei Tiere verfügt über individuelle Fähigkeiten, die nur in Verbindung miteinander den Weg in das nächste Level ermöglichen. Abgerundet wird das Spiel durch packende Story-Einspieler im Comic-Stil.

Turok: Escape from Lost Valley

Xbox One X Enhanced – Basierend auf den legendären Abenteuern aus Turok Son of Stone, erwachst Du eines Morgens in der Rolle des Turok in dem mysteriösen Lost Valley – und Dein einziges Ziel ist der Weg nachhause. Gemeinsam mit Deinem Gefährten Andar lernst Du den Umgang mit Pfeil und Bogen, um Dich vor Schurken und Bösewichten zu schützen. Aber Achtung: Manche Nahkämpfe erfordern auch routinierte Skills mit dem Messer.

Creaks

Du tauchst in eine geheimnisvolle Welt ein, in der es von exotischen Vogelvölkern und tödlichen Möbelmonstern nur so wimmelt – und das direkt hinter den Wänden Deines Zimmers! Mit der Kombination aus handgemalten Bildern, präzisen Animationen und furchteinflößenden Melodien haben die Macher von Machinarium und Samorost ein Puzzle-Abenteuerspiel entwickelt, das nicht nur fordert, sondern auch fasziniert.

Rainswept

Eine Schießerei hat eine Kleinstadt in Schockstarre versetzt. Nun liegt es an Dir, die hochkomplexen Verstrickungen aus enttäuschter Liebe und ungelösten Traumata gemeinsam mit Detecitve Stone zu entwirren. Kannst Du den Seelenfrieden der Bewohner wiederherstellen?

Aircraft Evolution

In Aircraft Evolution dreht sich alles um Präzision und das richtige Timing. Du fliegst durch vier verschiedene Zeitabschnitte – vom ersten Weltkrieg bis hin zu futuristischen Szenarien – und verfolgst dabei stets dieselbe Mission: zerstöre die Stützpunkte Deiner Gegner! Entwickle Dein Flugzeug von einem notdürftig zusammengeschraubten Holzmodell zu einem hochmodernen Jet und optimiere Feinheiten wie Panzerung und Treibstoff.

Carrion

Xbox Game Pass – Carrion ist ein verdrehtes Horror-Spektakel, in dem Du in die Rolle eines Wesens unbekannter Herkunft schlüpfst. Schleiche Dich an Deine Peiniger heran, verschlinge sie und verbreite in der Einrichtung, in der man Dich gefangen hält, Angst und Schrecken. Wachse und entwickle Dich, während Du Dein Gefängnis sukzessive zerstörst und immer gemeinere Fähigkeiten entwickelst. Installiere Carrion schon jetzt auf Konsole und PC vor!

Golf with Your Friends

Xbox Game Pass für PC – Eintönige Minigolfplätze waren gestern – jetzt startest Du auf neun Plätzen spannende Minigolf-Turniere mit bis zu 12 Spielern! Spiele klassisches Minigolf, jage nach einem Paar oder tausche das Loch durch ein Hockey-Tor aus. Du besiegst Deine Kontrahenten mit viel Geschick und schnappst Dir abgefahrene Accessoires für Deine Ausrüstung – denn dieser Minigolfplatz ist nicht nur ein Spielfeld, sondern auch ein Laufsteg für den ausgefallensten Look …

Allison’s Diary: Rebirth

In einer schrecklichen Nacht im Jahre 1956 tötete die neunjährige Allison aus bislang ungeklärten Gründen ihre Eltern. In der Rolle des unerschrockenen Reporters Guglielmo Carter begibst Du Dich auf die Suche nach ihrem Tagebuch und deckst Stück für Stück das Geheimnis hinter den tragischen Morden auf. Doch furchteinflößende Gestalten lauern hinter jeder Ecke. Nimm also entweder Deine Beine in die Hand oder nutze die Taschenlampe – die einzige Waffe, die Dir in diesem Ego-Surivival-Game zur Verfügung steht.

Max and the Book of Chaos

Du schlüpfst in die Rolle des jungen Max, von dem das Schicksal der Welt abhängt. Die Story beginnt mit einem vergessenen Buch, das übernatürliche Kräfte entwickelt und für großes Chaos sorgt. Das 2D Arcade-Actionspiel ist mit Run’n’Gun- und Shoot ’em Up-Elementen gespickt, die in Verbindung mit dem authentischen Cartoon-Stil für eine spannende Reise sorgen. Verbessere Max’ Ausrüstung und rette die Welt!

Tannenberg

Xbox One X Enhanced – Tannenberg bringt die beklemmende Atmosphäre des Ersten Weltkriegs mit Manöverschlachten für bis zu 40 Spieler auf die Bildschirme. Schnapp Dir ein Gewehr, verstaue Säbel und Gasmaske und erfülle Deine Rolle in einem der bedeutendsten Konflikte der Menschheit. Hier erlebst Du Geschichte zum Anfassen.