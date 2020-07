Teaser Die Playstation 4 wurde mit ihrem letzten großen Exklusivspiel bedacht und Ubisoft hat einiges neues zu präsentieren gehabt. Diese und weitere Themen diskutieren Jörg und Dennis im heutigen Cast.

Alles guten Dinge müssen mal ein Ende finden und so nähert sich auch die Ära der Playstation 4 langsam dem Ende. Zumindest ist diese Woche ihr letzter großer Exklusivtitel erschienen. Ganz gerührt diskutieren Jörg und Dennis in diesem Wochenschluss-Podcast über die wichtigsten Spiele dieser Sony-Generation. Doch natürlich sezieren sie auch die wichtigsten Informationen der Ubisoft-Forward-Präsentation, besprechen die Zukunft der GamersGlobal-Letsplays und verraten euch, was am Wochenende geplant ist. Doch das sind noch lange nicht alle Punkte, die in die WoSchCa erwähnt werden sollen. Alle Themen in der Übersicht: