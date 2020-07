Paradox Interactive übernimmt Entwickler von Surviving the Aftermath

Gemeinsame Sache im hohen Norden: Der schwedische Publisher Paradox Interactive gab heute die Übernahme des finnischen Entwicklers Iceflake Studios bekannt. Das Börsenunternehmen Paradox, 1999 gegründet, erweitert damit seine Anzahl an Studios auf neun und fügt seiner Produktpalette, die unter anderem aus den Reihenundbesteht, das Survival-Strategiespiel in der Vorschau ) hinzu, an dem die Iceflake Studios aktuell im Early Access arbeiten und für das Paradox Interactive bereits als Publisher vorgesehen war.

„Als Paradox vorschlug, dass wir Teil der Familie werden könnten, waren wir begeistert“, heißt es in der Pressemitteilung von Lasse Liljedahl, Mitbegründer und Studio-Manager bei Iceflake. „Es hat dabei sicher nicht geschadet, dass wir selbst große Fans von Paradox-Spielen waren.“ Paradox selbst erhofft sich laut Studio-COO Charlotta Nilsson von der neuen Partnerschaft, mehr Titel in den eigenen Kerngenres – also vornehmlich Strategie – zu erschaffen. Die Iceflake Studios wurden 2007 gegründet und sind bisher nur mit kleineren Titel aufgefallen, etwa dem Top-Down-Rennspiel Race Arcade oder den Mobile-Games Pirates Don't Run und Target Horizon. Surviving the Aftermath wird die erste Großproduktion der Finnen und soll 2021 für Xbox und PC (im Epic Games Store) erscheinen.