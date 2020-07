PM: Diese 10 Multiplayer-Charaktere sollte jeder kennen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Jahr 1994 läutete eine neue Ära ein, denn hier erschien in Japan die allererste PlayStation-Konsole. Nicht einmal ein Jahr später, konnten auch europäische Gamer ab September 1995 das gute Stück in den Ladenregalen ausfindig machen. Unzählige einzigartige Spiele, zahllose epische Abenteuer und natürlich endlose Multiplayer-Gefechte auf der Couch und im Internet waren die Folge. Doch all diese Momente wären noch halb so effektiv gewesen, wenn hier nicht auch einzigartige Charaktere für emotionale und mitreißende Momente gesorgt hätten, von denen uns einige bis in die heutige Zeit begleiten. Ratchet & Clank, Nathan Drake und Kratos sind nur einige dieser allseits bekannten Figuren, doch abseits des Einzelspieler-Bereichs gibt es auch im Multiplayer einige Persönlichkeiten, die für tolle Erinnerungen gesorgt haben. Wir möchten euch heute zehn dieser Charaktere vorstellen, die besondere Aufmerksamkeit verdient haben und ihr höchstwahrscheinlich alle bereits kennt.

Mit der bereits einige Jahre alten Spieleserie Little Big Planet, die 2008 ihr Debüt feiern durfte, wurden ganz besondere kleine Spieler-Avatare vorgestellt: Die Sackboys und Sackgirls. Das Aushängeschild der Reihe ist der aus brauner Wolle gehäkelte Standard-Sackboy, der uns auch auf PlayStation 5 in „Sackboy A Big Adventure“ weiterhin begleiten wird und vor allem durch seine zahllosen Individualisierungsmöglichkeiten die Fantasie anregt.

Zu den ältesten und ikonischsten Charakteren auf der PlayStation gehört natürlich niemand anderes als Crash Bandicoot, in dessen Haut wir 1996 erstmals im gleichnamigen 3D-Jump’n-Run schlüpfen konnten. 2019 gesellte sich mit Crash Team Racing sogar ein Arcade-Racer hinzu, der seither zu kurzweiligen Sessions in geselliger Runde einlädt. Doch mitnichten ist dies der erste Racer der Reihe. Mit Crash Team Racing, Crash Nitro Kart und Crash Tag Team Racing konnten schon auf früheren Sony Konsolen und Handhelds irrsinnige Rennen abgehalten werden.

Tekken ist etwas ganz besonderes, denn seit dem Geburtsjahr der PSX ist das Beat‘em Up fester Bestandteil des PlayStation-Erlebnisses. Mit vielen einzigartigen Charakteren fällt es natürlich nicht einfach einen ikonischen Charakter auszuwählen, doch wer könnte markanter sein als der ultimative Fiesling Kazuya Mishima? Nicht nur ist er einer der Hauptcharaktere der Reihe, auch besticht er durch seine allzu korrupte und fiese Art – und das obwohl er mehr als nur einmal die Chance hatte ein strahlender Held zu werden. Doch dies liegt ihm einfach nicht im Blut.

Zugegeben, die Palicos zählen zwar nicht zu den spielbaren Charakteren in Monster Hunter, doch fehlen dürfen diese auf keinen Fall. Ein Palico ist ein Felyne, der einen Pakt mit unseren Jäger eingeht und uns auf unserer Reise unterstützend zur Seite steht. Ein toller Verbündeter und niedlich obendrein!

Kaum ein Spiel hat in den vergangenen zehn Jahren so sehr die Spieler berührt wie Journey. Das Besondere waren hier vor allem die Traveler-Charaktere mit deren mysteriösen roten Stoff-Roben. Nicht nur schlüpften wir hier selbst in die Rolle eines solchen, auch konnten wir auf unserer Reise andere Spieler treffen, die selbst als Traveler daherkamen. Das Besondere: wir konnten nur mit Emotes interagieren. Eine Sprach- oder Chatfunktion blieb aus, was diese Begegnungen um ein vielfaches interessanter machten.

Wer Jump’n Runs mag, dem ist sicher auch Rayman ein Begriff. Entwickelt von Michel Ancel, der auch schon für Beyond Good & Evil verantwortlich gewesen ist und aktuell an dessen Fortsetzung arbeitet, konnte dieser ikonische Charakter zuletzt in Rayman Legends für brillante Ein- und Mehrspieler-Erfahrungen sorgen. Übrigens wusstet ihr schon warum Rayman keine Arme und Beine hat? In den 90ern machte dieser Umstand die Animationsarbeiten des Helden deutlich einfacher.

Portal 2 zählt zu den Lieblingsspielen zahlloser Gamer. Innovative Rätsel, grandioser Humor und tolle Charaktere bilden eine einzigartige Spielerfahrung. Aber auch der Mehrspieler-Modus ist nicht zu verachten. Im kooperativen Teil des Spiels schlüpfen wir hier zu zweit in die Rollen der ungleichen Roboter ATLAS und P-Body und müssen zusammen anspruchsvolle Rätsel lösen.

Aus Blizzards Team-Shooter Overwatch den beliebtesten Helden auszuwählen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zu viele einzigartige und ikonische Charaktere hat der Entwickler hier erschaffen. Doch nur wenige standen derart im Rampenlicht wie Tracer. Die energiegeladene Britin mit ihrer quirlig-freundlichen Art und den außergewöhnlichen Teleportationsfähigkeiten bleibt einfach im Gedächtnis und ist obendrein anspruchsvoll zu spielen.

Von Ego-Shooter-Fans geliebt, sorgte TimeSplitters auf der PlayStation 2 für zahllose Stunden bester Multiplayer-Action. Im Fokus der Spiele steht insbesondere der Hauptcharakter Sergeant Cortez, mit dem es entweder allein oder im 2-Spieler-Koop darum ging die sogenannten TimeSplitters aufzuhalten. Neben dem Story-Modus sorgte natürlich auch der kompetitive Mehrspieler-Modus für viel Action, in dem sowohl Cortez aber auch zahlreiche weitere Figuren gespielt werden konnten.

Hinter dem Beat’em Up Street Fighter steckt ein Ensemble aus zahllosen ikonischen Charakteren. Einige der bekanntesten sind hier ohne Zweifel die beiden Martial Artists Ryu und Ken. Die beiden sind nicht nur Freunde sondern zugleich sogar Rivalen und kommen Fans insbesondere durch deren besonderen Spezialattacken in den Sinn – die bekannteste ist natürlich die „Hadouken“.