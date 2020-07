PM: UBISOFT FORWARD SALE MIT BIS ZU 75 PROZENT RABATT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 17. Juli 2020 – Im Rahmen von Ubisoft Forward, der ersten digitalen Pressekonferenz von Ubisoft, wurden am vergangenen Wochenende neue Inhalte und Informationen zu beliebten Spieleserien wie Assassin‘s Creed, Far Cry oder Watch Dogs präsentiert. Wer die Wartezeit bis zum Launch überbrücken möchte, dem bietet der aktuell stattfindende Ubisoft Forward Sale im Ubisoft Store noch bis zum 21. Juli 11:00 Uhr umfassende Rabatte auf einen Großteil des Sortiments.

Abenteuer-Hungrige, die vor ihrer Reise ins mittelalterliche England noch etwas Sonne tanken möchten, können sich auf 67 Prozent Nachlass auf die Deluxe Edition von Assassin’s Creed Odyssey freuen oder die stark im Preis gesenkte Gold Edition erwerben.

Wen es in die Großstadt zieht, kann mit 55 Prozent Rabatt auf die The Division 2 Warlords von New York Ultimate Edition Washington D.C. und New York City erkunden. Für Fans taktischer Mehrspieler-Gefechte ist derzeit die Ultimate Edition von Tom Clancy's Rainbow Six Siege zum halben Preis verfügbar und wer lieber auf geballte Action steht, kann im Aktionszeitraum gezielt die stark rabattierten Editionen bisher erschienener Far Cry-Titel seiner Spielesammlung hinzufügen.

Der BestsellerANNO1800 ist in der Standard Editionerstmalig zu60 % im Preis reduziert und Besitzer des Hauptspiels können den Season Pass1für 14,99 Euro erwerben.Für Neueinsteiger, die sich für das volle Paket mit allen Spielerweiterungeninteressieren, ist dieANNO1800Königseditionzu 45 % im Preis gesenkt.

Alle Angebote unter: https://store.ubi.com/de/ubiforward-sale

Außerdem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm interessierten Partnern die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.