Overcooked 2: Ab sofort neue kostenlose Zusatzlevels verfügbar

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Es gibt kulinarischen Nachschub für das chaotisch lustige Koop-Spiel Overcooked 2 in Form des kostenlosen Updates Sun’s Out, Buns Out.

Die neuen Inhalte bestehen aus zwei Chefkochavataren und Rezepten wie Hot Dogs, Milchshakes oder einem Sommersalat. In fünf verrückten Küchen in Form von Karneval-Umzugswagen müsst ihr wieder in Teamarbeit innerhalb eines Zeitlimits so viele Gerichte wie möglich zubereiten und servieren. Dabei solltet ihr auch immer einen Feuerlöscher in Reichweite haben, denn spontan explodierende Feuerwerke werden dafür sorgen, dass es heiß zur Sache geht. Außerdem sind auch die aus dem DLC Carnival of Chaos bekannten Saucenspender wieder mit dabei.

Sun's Out, Bun's Out ist neben den vier kostenpflichtigen DLC Erweiterungen das mittlerweile fünfte kostenlose Update und ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.