PC XOne PS4

Es gibt eine Sache, bei der ich das Gefühl habe, die Menschheit verliert "sie" langsam aber sicher. Aber wir Gamer nehmen "sie" in die Hand und packen fest zu! Konsoleros sogar in beide Hände. Ich rede natürlich von der Kontrolle. Uns fällt die Kontrolle ja auch ziemlich leicht, denn mit Maus und WASD oder mit einem Controller lenken wir das Schicksal ganzer virtuellen Welten, während die echte Welt um uns herum im Chaos versinkt. Wagen wir einige Ein- und Ausblicke auf unsere Umwelt - und ich verspreche euch, zumindest am Ende dieser Lesetipps hat ein echter Held alles im Griff!

Deutschlands vielversprechendste Entwickler

insidegames.de am 05.07.2020 von Dominik Schott

Ist Deutschland ein Entwicklungsland, wenn es um die Spielebranche geht? Aber unbedingt! Denn junge, kreative Teams entwickeln hier Spiele, die einen Vergleich mit der internationalen Konkurrenz nicht scheuen müssen. Dieser Artikel stellt fünf dieser Entwicklerteams aus Deutschland vor, deren Namen wir uns merken sollten. Oder wisst ihr auf Anhieb, wer hinter Spielen wie Through The Darkest of Times, Lost Ember oder The Longing steckt?

Indiegames Rundschau: Raumschiffknacker im Orbit

golem.de am 13.07.2020 von Rainer Sigl

Hardspace Shipbreakes ist zwar ein Schrottspiel, aber in diesem Fall ist das eine sehr gute Nachricht! Denn ihr zerlegt in diesem Spiel abgewrackte Raumschiffe, um mit dem Schrott Geld zu verdienen. Genau das versuchen viele Indiegames-Entwickler auch, sehr zum Leidwesen mancher Spieler:innen. Aber die Indiegames Rundschau schafft Abhilfe! Der Text ist ein Indiegames-Mülltrenner, der für euch die interessantesten Titel aus der Indieszene herauspickt.

Über die Emission der Immersion

wasd-magazin.de am 15.07.2020 von Dejan Lukovic

In der neuesten Ausgabe der WASD #17 geht es um die Natur. Da eine blumige Sprache meinem Naturell entspricht, war geplant, dass eine Q-lumne über "Pixel, Pizza und Vivaldi" im Bookazine erscheint. Leider ist mir das Thema aber über den Kopf gewachsen. Statt also meiner Wanderung durch "Die Vier Jahreszeiten in Computerspielen" zu folgen, dürft ihr stattdessen einen Artikel über's Kacken und Furzen lesen (No Shit!). Und über andere Abgase. Zum Beispiel darüber, dass drei Stunden Zocken an der PS4 so viel CO2 produziert wie ein Kilometer Autofahren. Und dass der jährliche Stromverbrauch aller PS4 in Deutschland so klimaschädlich ist wie 10.000 Erdumrundungen mit dem Flugzeug.

Gamer unter Terrorverdacht

zeit.de am 13.07.2020 von Kai Biermann

Mit dem Satz "Onlinegames sind an sich keine Bedrohung, aber ..." beginnt die Analyse des EU-Koordinators für die Terrorbekämpfung. Für Gilles de Kerchove sind Plattformen wie Steam oder XBox Live ein Tummelplatz für Terroristen, Extremisten, Geldwäscher, Antisemiten und Homophobe. "Viele populäre Videospiele beinhalten Gewalt und Krieg, was Spieler anspricht, die von gewalttätigen extremistischen Botschaften angezogen werden könnten." Darunter viele, "die sozial isoliert oder entrechtet sein können". Die Konsequenz: Mehr Regulierung und Überwachung!

Alles außer Kontrolle? Kontrollvergabe und -wegnahme im digitalen Spiel

paida.de am 25.06.2020 von Bojan Peric

Videospiele unterliegen zwei gegenläufigen Aspekten: Einerseits wird den Spielern die Kontrolle über ein Spiel gegeben - andererseits wird diese sofort wieder durch Regeln und Mechaniken eingeschränkt. Wir nutzen dabei immer präzisere Eingabegeräte, angefangen bei den primitiven 8-Wege-Joysticks der 8-Bit-Ära bis hin zu Computermäusen mit 2000 dpi im 21. Jahrhundert, mit denen wir den Kontrollverlust im Reallife zu kompensieren versuchen, obwohl doch gerade das Videospiel unsere Bewegungsfreiheit einschränkt. Ist die Kontrolle über unsere Spiele am Ende nur eine Illusion? Der Text ist keine leichte Lektüre, bleibt aber nah an Spielen wie Tetris, Doom oder Baba is You und ist damit auch für Nicht-Wissenschaftler lesenswert.

Aus dem GG-Archiv: Öko Simulator - Projekt Grün

gamersglobal.de am 05.07.2010 von Sven

Im Jahr 2010 möchte User Sven unsere Welt vor dem Klimawandel retten, wird aber vom Öko Simulator bitter enttäuscht. "Wir erhalten als letztes Bauwerk ein futuristisches Kraftwerk, das doppelt so viel Energie wie eine mit Kohle betriebene Anlage produziert, dabei aber keinerlei Treibhausgas ausstößt – von so einer Erfindung wagen noch nicht einmal die Mitglieder der Partei Die Grünen in ihren kühnsten Träumen zu denken! Steht es um unseren Planeten wirklich so schlecht, dass wir unsere Hoffnungen auf Sciene Fiction begründen müssen?" Zehn Jahre später wissen wir es besser: Ja, ohne Science Fiction wird das wohl nichts mehr...

Im Video: How To Build A Gaming PC By - Henry Cavill

youtube.com am 16.07.2020

Henry Cavill kennen die normalen Leute da draußen als Superman. Wir kennen ihn auch als The Witcher aus der gleichnamigen Netflix-Serie. Aber Henry ist einer von uns! Ein echter Nerd, der sich seinen eigenen Gaming-PC zusammenbaut. An der Komponentenauswahl gibt es wenig zu meckern: Eine Ryzen 9 CPU plus RTX 2080 Ti mit Wasserkühlung, ein Edelgehäuse mit Rauchverglasung und viel Bling Bling. Jetzt müssen die vielen Teile nur irgendwie zusammenpassen... und fast wäre das schief gegangen!

Ein besonderer Dank geht diese Woche an Necromanus für den Tipp zur Indiegames Rundschau. Seid bitte nicht schüchtern und schickt uns auch weiterhin eure Hinweise zu Webseiten oder (ganz besonders!) YouTube-Videos! Eine PN an Necromanus und Q-Bert genügt, schon erscheint euer Username hier in Fettschrift.