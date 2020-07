Microsoft stellt Produktion der Xbox One X und Xbox One S - Digital Edition ein

XOne

Während Microsofts nächste Konsole, die Xbox Series X, schon in den Startlöchern für einen Release im vierten Quartal 2020 steht, listen einige amerikanische Händler wie Target, Amazon.com sowie der Microsoft Store die originale Xbox One und die Xbox One X seit kurzem als "ausverkauft". In einem Statement gegenüber den Kollegen von The Verge hat Microsoft nun offiziell bestätigt, dass die Produktion der Xbox One X und der Xbox One S - All Digital Edition, also die Variante ohne optisches Laufwerk, eingestellt ist. Die Xbox One S wird aber weiter produziert und weltweit verfügbar sein. Dies sei ein "natürlicher Schritt" auf dem Weg zur nächsten Konsolengeneration, wobei sicherlich auch reduzierte Produktionskapazitäten in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie und der Fokus auf die Produktion der Xbox Series X eine Rolle für die Einstellung spielen dürften.

Die Xbox One wurde ursprünglich am 22. November 2013 veröffentlicht und kostete inklusive Kinect 499 Euro. Im August 2016 folgte zu einem Preis von 299 Euro ein etwas leistungstärkeres, deutlich kleineres und leichteres Update auf die Xbox One S. Die erstmals 2017 präsentierte Xbox One X ist das aktuelle High-End-Modell und wird von Microsoft als die "leistungsstärkste Konsole der Welt" beworben. Der ursprüngliche Preis zur Einführung betrug 499 Euro, aktuell bekommt ihr die Konsole in verschiedenen Bundles für um die 399 Euro und bei Angeboten teils noch günstiger. Den Abschluss in der Xbox-One-Familie machte 2019 die Xbox One S - All Digital Edition, die ohne Laufwerk für 229 Euro in den Handel kam und teilweise für nur 89 Euro im Angebot war. Das genaue Erscheinungsdatum sowie der Preis der dieses Jahr erscheinenden Xbox Series X ist noch nicht bekannt.