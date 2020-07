PM: Xbox Games Showcase am 23. Juli: Wirf einen Blick Zukunft von Xbox (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Warten hat ein Ende: Am Dienstag, den 23. Juli ab 18:00 Uhr erlebst Du den großen Xbox Games Showcase und damit einen Blick in die Zukunft von Xbox. Sei live im Stream dabei, wenn exklusiv neue Top-Titel und weitere Updates zu angekündigten Titeln enthüllt werden. Dazu gehört auch der allererste Blick in das Kampagnen-Gameplay des bereits sehnsüchtig erwarteten Halo Infinite.

Die Xbox Game Studios treiben die Branche mit einer Vielzahl von Spielen voran, die innovative Services und Features wie Xbox Game Pass oder Smart Delivery unterstützen – und Du als Spieler stehst hierbei im Mittelpunkt!

Sei schon vorab dabei und stimme Dich beim großen Summer Game Fest, der Pre-Show vor der großen Show, ab 17:00 Uhr auf Youtube Gaming für die spannenden Neuigkeiten ein. Mit dabei sind Geoff Keighly als Moderator und bekannte Youtube Content Creator, die ihre Einblicke, Prognosen und Erwartungen für die bereits angekündigten Spiele auf Xbox teilen.

Auf dem Xbox YouTube-Kanal wird der Xbox Games Showcase in folgenden Sprachen live unterstützt: Japanisch, Koreanisch, Spanisch, kastilisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Mandarin-Chinesisch, Russisch und Arabisch.

Xbox unterstützt und wertschätzt alle Content Creator, die ein Watch-Along, einen Co-Stream, eine Reaktion oder eine Zusammenfassung zum Showcase planen, denn diese Show ist auch für Euch! Für alle, die noch nie ein Co-Streaming veranstaltet haben, gibt Twitch einige nützliche Tipps für den Einstieg. Halte außerdem Ausschau nach den neuen Master Chief-Emotes!

Wir freuen uns sehr darauf, den Stream am 23. Juli ab 18:00 Uhr gemeinsam mit Dir zu erleben. Falls Du den Stream verpasst, keine Panik: im Anschluss an den Xbox Games Showcase gibt es alle Highlights in der Zusammenfassung hier auf Xbox Wire DACH und später die gesamte Show als Video on Demand.

Wir sehen uns im Xbox Games Showcase!