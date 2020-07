No Man's Sky: Desolation-Update bringt Horror in den Weltraum

PC XOne PS4

Das Hello-Games-Team rund um Sean Murray hat mit Desolation ein weiteres Update für das Weltraumspiel No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) angekündigt, das noch heute erscheinen soll. Dieses führt verlassene Frachter ein, die durchs Weltall treiben. Natürlich könnt ihr diese erkunden, allerdings solltet ihr sie nicht unvorbereitet betreten. Wie ein erster Trailer zu dem Update, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet, zeigt, lauern an Bord gefährliche Alien-Formen, fiese Drohnen und weitere Gefahren. Besonders aufpassen solltet ihr auf die Alien-Nester, sonst habt ihr gleich eine ganze Schar der Biester an euch kleben. Allerdings winkt auch seltene und attraktive Beute, ein Ausflug auf die verlassenen Kreuzer lohnt sich also durchaus.

Das Innenleben der verlassenen Schiffe wird in bester No-Man's-Sky-Manier prozedural generiert, ihr müsst euch also immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen. Auch die Geschichten und Schicksale der Crew-Mitglieder werden auf diese Weise nie ganz die selben sein. Wie sich das für echten Weltraum-Horror gehört sind die verlassenen Schiffe auch stockdunkel und die Schwerkraft funktioniert auch nicht immer so ganz, wie sie sollte.

Neben der Implementierung der Horror-Elemente bringt das Desolation-Update aber noch weitere Verbesserungen mit sich. So hat Hello Games an den Beleuchtungs-Effekten geschraubt und auch die Lens Flares wurden überarbeitet. Falls ihr ständig in die Falle lauft, dass euer eigener Frachter voll ist, bietet Desolation ebenfalls Abhilfe. Durch neue Module, die ihr in den verlassenen Schiffen findet, könnt ihr euren Lagerplatz erweitern. Passend dazu wurde auch das Inventarmanagement eures Frachters verbessert. Außerdem dürft ihr euer Hauptschiff nun auch neu einfärben und könnt Teleporter an Bord bauen, die Schnellreisen zu Basen, Raumstationen und euren Schiffen ermöglichen. Alle Neuerungen von Desolation findet ihr in den Quellen verlinkt.