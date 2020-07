PM: Die Zukunft des Gamings bist Du (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Videospiele machen Spaß, sie inspirieren und regen unsere Fantasie an. Sie haben die Macht, uns miteinander zu verbinden, Empathie zu erzeugen und unsere Beziehungen zu stärken. Und während wir mit Xbox Series X die nächste Konsolengeneration vorbereiten, haben wir unser oberstes Ziel im Blick: Wir wollen Gaming noch integrativer, immersiver, vernetzter und sozialer gestalten.

Bei Xbox hören wir genau zu, was Spieler, Entwickler, Content-Creator und Streamer von der Zukunft des Gaming erwarten. Auf der Grundlage ihres Feedbacks bauen wir eine Zukunft auf, in der Du und Deine Freunde die spannendsten und immersivsten Geschichten spielen, die jemals für eine Xbox-Konsole, den PC oder Smartphones entwickelt wurden.

Heute ist es wichtiger als jemals zuvor, dass wir uns im Klaren sind, was die Zukunft von Xbox bereithält. Im Herzen unserer Version sehen wir ganz deutlich einen Helden: nämlich Dich!

Heute möchten wir das Versprechen mit Dir teilen, das wir der nächsten Generation des Gaming geben:

Wir verpflichten uns aber nicht nur zur Bewahrung einer inklusiven Community, sondern wollen auch frische, diverse und aufregende Geschichten erschaffen, die Du auf Xbox erlebst. Wir ermöglichen es unterschiedlichsten Publishern, neue Spiele zu entwickeln, fördern eine authentische und respektvolle Repräsentation in Spielen und setzen uns für Barrierefreiheit ein, damit Gaming für wirklich jeden möglich ist. Darüber hinaus setzen sich mehr als 300.000 Xbox Ambassadors mit ihrer Zeit und Leidenschaft dafür ein, Xbox zum bestmöglichen Ort für Gaming zu machen. Wir laden alle Spieler herzlich dazu ein, sich dieser wunderbaren Mission anzuschließen! Denn wir haben noch viel Arbeit vor uns und wir werden nicht aufhören, bevor sich jeder unserer Spieler willkommen, gehört und geschätzt fühlt.

Auf Xbox Series X verbringst Du weniger Zeit mit Warten und dafür mehr Zeit mit Spielen, da die Ladezeiten durch die 40-fache Steigerung des I/O-Durchsatzes gegenüber der vorigen Generation praktisch eliminiert werden. Mit unserer maßgeschneiderten SSD der nächsten Generation und der Xbox Velocity Architecture wird nahezu jeder Aspekt des Spielens verbessert. Die virtuellen Welten sind größer, dynamischer, laden blitzschnell, und Schnellreisen werden ihrem Namen endlich gerecht. Die Xbox Velocity Architecture unterstützt auch neue Plattformfunktionen wie Quick Resume, mit der Du nahtlos zwischen mehreren Titeln wechselst und direkt ohne lange Ladezeit an der Stelle fortfährst, an der Du zuletzt pausiert hast. Wir haben die leistungsstarke Technologie von Xbox Series X in die Hände unserer 15 Xbox Game Studios und Tausender von Drittentwicklern gelegt, um ihnen die Entwicklung der nächsten Generation von Top-Spielen zu ermöglichen.

Zusammengefasst ist Xbox Series X die einzige Konsole, mit der Du Top-Titel wie Halo Infinite auf dem neuesten Stand der Technik spielst, Zugriff auf vier Generationen von Xbox-Titeln hast, Spiele der Xbox Game Studios pünktlich zum Erscheinungstermin im Xbox Game Pass spielst und diesen auch noch auf TV, PC und Deinem Mobilgerät nutzt.

Kein Wunder also, dass die Zukunft des Gaming so aufregend und grenzenlos wie niemals zuvor ist. Es ist eine Zukunft, die Du zu Deinen Bedingungen erforschst. Eine Zukunft, in der Deine Spielhistorie nicht auf der Strecke bleibt und Du nicht auf kommende Titel der Xbox Game Studios verzichten musst, nur weil Du noch etwas länger Deine aktuelle Konsole nutzt.

In dieser Zukunft spielen Du und Deine Freunde die mitreißendsten und immersiven Spiele gemeinsam – völlig egal, wo auf der Welt Ihr Euch befindet. In dieser Zukunft werden Spiele noch mehr bieten. Und jeder wird willkommen sein.

Wir können es nicht erwarten, Dir viele neue Spiele für Xbox Series X am kommenden Donnerstag, dem 23. Juli zu zeigen. Und viele weitere werden in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Danke, dass Du die Zukunft des Gaming gemeinsam mit uns formst.

– Phil