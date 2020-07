Project xCloud ab September kostenlos im Xbox Game Pass Ultimate

XOne

Microsoft hat bekannt gegeben, dass der Streaming-Service Project xCloud ab September Teil des Xbox Game Pass Ultimate wird. Aktuell befindet sich der Dienst in einer geschlossenen Preview-Phase, für die ihr euch als deutsche Nutzer seit April anmelden könnt. Bisher ist die Vorschau allerdings nur für Android-Smartphones und Tablets verfügbar.

Daran wird sich wohl mit der Aufnahme von xCloud in den Xbox Game Pass Ultimate nichts ändern. Wie aus dem Blogpost von Phil Spencer hervorgeht, werden ab September zunächst ebenfalls nur Smartphones und Tablets unterstützt, wann sich der Dienst auf weitere Plattformen ausweitet, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls geht aus dem Beitrag nicht hervor, welche Länder teilnehmen können. Nahe liegt allerdings die Vermutung, dass alle Länder, die bereits Zugriff auf die Preview-Phase haben, ab September auch via den Game Pass teilnehmen können.

Mehr Licht ins Dunkel dürfte der Xbox Games Showcase bringen, der nächste Woche stattfindet. Am Donnerstag, dem 23. Juli 2020, um 18:00 Uhr deutscher Zeit, wird der Redmonder Konzern einige neue und bereits angekündigte Spiele vorstellen. Wie vergangene ähnlich gelagerte Veranstaltungen vermuten lassen, werden aber auch Themen wie die Xbox Series X, xCloud und weitere Punkte aufgegriffen werden. Wer weiß, vielleicht erfahren wir ja den angepeilten Preis oder ein Erscheinungsdatum der neuen Microsoft-Konsole. In Sachen Spielen dürfte fast sicher Halo Infinite zu sehen sein, auch der kürzlich mit einem Release-Termin bedachte Microsoft Flight Simulator könnte seinen Platz finden. Wenn wir in die Gerüchte-Ecke schauen, dann wird ein Name eisern von den Fans wiederholt: Elden Ring von From Software. Das wurde auf der E3 2019 angekündigt und seitdem ist es ziemlich ruhig um den Titel geworden. Und auch die Xbox Game Studios werden ihre neuesten Werke präsentieren, darunter fallen beispielsweise Titel wie Senua's Saga - Hellblade 2 von Ninja Theory oder Grounded von Obsidian.