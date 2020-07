PM: Neu im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta): Yakuza Kiwami 2, Carrion, Grounded und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie jeden Monat gibt es auch im Juli jede Menge frische Spiele im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta), die für Spielspaß in Hülle und Fülle sorgen! Wirf einen Blick auf die kommenden Games, herausfordernden DLCs, kostenlosen Updates, Quests, Perks und vieles mehr. Auf manche Dinge ist eben einfach Verlass!

Forager (Konsole & PC) – 16. Juli

ID@Xbox – In Forager erkundest Du eine offene Welt mit liebevoll gestalteter 2D-Grafik und widmest Dich ihrer Erkundung, Kultivierung und der Herstellung einzigartiger Gegenstände. Fange klein an und verbessere Stück für Stück Deine Fähigkeiten, Deine Basis sowie Deine Ausrüstung. Pflege Kontakte sowohl zu Deinen Freunden als auch Deinen Feinden und baue Dir eine Zukunft auf.

Mount & Blade: Warband (Konsole) – 16. Juli

ID@Xbox – In einem Land, das von unaufhörlichen Konflikten zerrissen ist, stellst Du Deine eigene Armee aus erbarmungslosen Kriegern zusammen und ziehst in die Schlacht. Führe Deine Männer in den Kampf, erweitere Dein Reich und beanspruche den Thron von Calradia als ultimativen Lohn. Mount & Blade: Warband bringt als eigenständiges Erweiterungspaket realistischen Reiterkampf in das detaillierte Kampfsystem, wodurch die mittelalterlichen Schlachtfelder noch realistischer wirken.

Carrion (Konsole & PC) – 23. Juli

ID@Xbox – Carrion ist ein verdrehtes Horror-Spektakel, in dem Du in die Rolle eines Wesens unbekannter Herkunft schlüpfst. Schleiche Dich an Deine Peiniger heran, verschlinge sie und verbreite in der Einrichtung, in der man Dich gefangen hält, Angst und Schrecken. Wachse und entwickle Dich, während Du Dein Gefängnis sukzessive zerstörst und immer gemeinere Fähigkeiten entwickelst. Installiere Carrion schon jetzt auf Konsole und PC vor!

Golf with Your Friends (PC) – 23. Juli

ID@Xbox – Eintönige Minigolfplätze waren gestern – jetzt startest Du auf neun Plätzen spannende Minigolf-Turniere mit bis zu 12 Spielern! Spiele klassisches Minigolf, jage nach einem Paar oder tausche das Loch durch ein Hockey-Tor aus. Du besiegst Deine Kontrahenten mit viel Geschick und schnappst Dir abgefahrene Accessoires für Deine Ausrüstung – denn dieser Minigolfplatz ist nicht nur ein Spielfeld, sondern auch ein Laufsteg für den ausgefallensten Look …

Grounded (Konsole & PC) – 28. Juli

Xbox Game Preview – Die Welt ist riesig, wunderschön, steckt aber auch voller Gefahren – besonders wenn Du nur so groß wie eine Ameise bist: In diesem Koop-Abenteuer erkundet Ihr gemeinsam eine riesenhafte Welt, baut schützende Unterschlüpfe und kämpft ums Überleben der Gruppe. Lebt Seite an Seite mit gigantischen Insektenschwärmen und stellt Euch den Gefahren des Hinterhofs. Starte die Xbox Game Preview am 28. Juli, werde Teil der Community und hilf mit, Grounded noch besser zu machen.

Wenn Du jetzt neugierig bist, schau Shyla Schofield, Social Media Manager bei Obsidian Games, über die Schulter und erfahre nützliche Tipps für den Überlebenskampf in Grounded.

Nowhere Prophet (Konsole & PC) – 30. Juli

ID@Xbox – In Nowhere Prophet übernimmst Du die Rolle eines mächtigen Anführers und Propheten, gesegnet mit der Gabe der Technopatie – der Fähigkeit, Elektrizität zu spüren und zu manipulieren. Du bist die letzte Hoffnung einer Gruppe von Verstoßenen und führst sie durch die zufällig generierte Wildnis. Lege Dich mit gierigen Sklavenjägern und verrückten Maschinen im rundenbasierten Kampf an und sichere das Überleben Deiner Gefolgschaft, bis Ihr Euer Ziel, die mysteriöse Crypt, erreicht.

The Touryst (Konsole & PC) – 30. Juli

Willkommen auf den Monument Islands! In diesem Action-Abenteuer löst Du Puzzles und genießt das Inselleben in vollen Zügen: Geh schwimmen, surfe über die Wellen, tauche hinab in die Tiefsee oder verbringe Deine Zeit an Land mit Shopping oder Zocken in der Arcade. Und dann wären da noch die mysteriösen Monumente, die überall auf der Insel stehen und erforscht werden wollen …

Yakuza Kiwami 2 (Konsole & PC) – 30. Juli

Ein heimtückischer Mordanschlag droht, einen verheerenden Krieg zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz auszulösen. Als Kazuma Kiryu, der Drache von Dojima, reist Du nach Sotenbori in Osaka, um den Frieden zwischen den rivalisierenden Clans zu sichern. Doch Dein Widersacher Ryuji Goda, der Drache von Kansai, wird nichts unversucht lassen, um den drohenden Krieg auszulösen. Spiele das nächste Kapitel der gefeierten Yakuza-Saga im Xbox Game Pass.

Bei so vielen neuen Spielen, kann man schon mal den Überblick verlieren. Daher erinnern wir Dich gerne noch einmal an diese Spiele-Perlen im Xbox Game Pass, die Du auf keinen Fall verpassen solltest!

Endless Space 2 (PC)

Endless Space 2 ist der lang erwartete Nachfolger des preisgekrönten Endless Space und erzählt in einem mitreißenden Weltraum-Epos voller strategischer Spielmechaniken eine neue packende Geschichte. Erkunde fremde Sternensysteme, entdecke vergessene Geschichten uralter Völker, errichte Kolonien auf fernen Planeten, baue Handelsrouten aus und triff auf neue Lebensformen, die Du in Dein wachsendes Imperium eingliedern solltest.

Halo 3 (PC)

Erlebe die Rückkehr des Master Chiefs zur Erde, wo er im letzten Teil der originalen Halo-Trilogie den Kampf zwischen der Allianz, der Flood und der Menschheit zu einem dramatischen und atemberaubenden Abschluss bringt. Begib Dich auf elf unvergessliche Missionen, kämpfe Dich durch 24 Multiplayer-Maps in vollständiger Spartaner-Personalisierung und einem neuen Fortschrittsystem, das alle Spiele der Halo: The Master Chief Collection umfasst.

Neon Abyss (Konsole & PC)

ID@Xbox – Neon Abyss ist ein rasanter Plattformer voller Rogue-like Action, in dem Du Dir als Mitglied des von Hades formierten Grim Squad Deinen Weg in die Tiefen des Abyss bahnst. Mit unbegrenzten Kombinationen verschiedener Items und einem einzigartigen Dungeon-Entwicklungssystem ist jeder Durchgang eine neue Herausforderung.

Gears 5: Operation 4: Brothers in Arms

Das neueste Update zu Gears 5, Operation4:Brothers in Arms,etabliert die bislang größte Anzahl neuer Charaktere und vervollständigt den ursprünglichen Delta Squad mit Dom Santiago. Das Update vereinfacht außerdem den Fortschritt, die Belohnungen und führt ein neues Ranglistensystem ein. Das Update ist für alle Besitzer von Gears 5 kostenlos und ab sofort verfügbar.

Microsoft Flight Simulator – Vorinstallation für Windows 10 PC

Startfreigabe erteilt! Die nächste Generation des Microsoft Flight Simulator ist pünktlich zum Start am 18. August im Xbox Game Pass für PC (Beta) verfügbar. Steige in detaillierte und realitätsnahe Cockpits unterschiedlichster Flugzeuge – vom leichten Segelflieger bis zur schweren Frachtmaschine. Teste Dein Piloten-Geschick auf anspruchsvollen Nachtflügen und tauche in eine dynamische Atmosphäre mit Echtzeit-Wetterdaten ein, die die Welt noch lebendiger wirken lassen. Erstelle Deine Flugpläne zu Zielen rund um den Globus und begib Dich auf eine unvergessliche Reise. Als Nutzer des Xbox Game Pass installierst Du das Spiel am besten direkt vor, so dass Du pünktlich zum Release ohne weitere Verzögerung abhebst.

Neue kostenlose Minecraft Map – Glitch Runner

Uploade Dein Bewusstsein und betrete einen cyberpunkigen Parkour, auf dem jeder unbedachte Schritt Dein letzter sein könnte. Schnapp Dir den Energiekern und bring ihn in Sicherheit, denn hinter Dir wird die Welt in Schutt und Asche gelegt! Wusstest Du außerdem, dass Du als Nutzer des Xbox Game Pass beim Kauf von Minecraft Rabatt bekommst? Dasselbe gilt für die Master Collection und die Starter Collection, die noch viele weitere DLCs enthalten!

Overcooked! 2 Sun’s Out Buns Out – Kostenloses Update für Konsole!

Overcooked! 2 feiert den Sommer mit einem neuen, kostenlosen und vor allem chaotischen Koch-Abenteuer auf Xbox One! Tauche ein in das Onion Kingdom und fünf neue, völlig abgedrehte Küchen, in denen es dank Feuerwerk und Konfetti richtig heiß wird. Teste die neuen hündischen Köche im Sun’s Out Buns Out-Update ab dem 16. Juli!

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks profitierst Du als Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate von wertvollen ingame Boni und exklusiven Angeboten. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One. Und auch ab dem 14. Juli gibt es wieder neue Perks!

Auch im Juli gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Stelle Dich etwa diesen neuen Aufgaben, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind und sammele fleißig Punkte:

Wirf regelmäßig einen Blick in die Xbox Mobile App und halte Dich auf dem Laufenden zu allen neuen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, tausche sie gegen attraktive Prämien oder Xbox Geschenkkarten ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

31. Juli:

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XboxGamePassPC sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.