Uncharted-Film: Dreharbeiten haben begonnen

Uncharted - Drakes Schicksal ab 14,55 € bei Amazon.de kaufen.

Nach mehreren Verschiebungen sowie dem Auswechseln von diversen Regisseuren und Drehbüchern hat laut einem Instagram-Post von Schauspieler Tom Holland nun doch der Dreh eines Kinofilms zu Naugthy Dogs beliebter Spieleserie Uncharted begonnen.

Ursprünglich schon im Jahr 2009 angekündigt, sollte damals David O Russell (American Hustle, Three Kings) mit Mark Wahlberg (The Departed, The Fighter) als Nathan Drake eine Verfilmung zum Spiel auf die Leinwand bringen. Sein ursprüngliches Drehbuch über eine Schatzsucherfamilie hatte allerdings so wenig mit dem Spiel zu tun, dass sich Sony im Jahr 2011 nach einem neuen Regisseur umschaute. Die offiziell bekannten Kandidaten über die Jahre hinweg waren Neil Burger (The Illusionist, Divergent), Seth Gordon (Pixels), Shawn Levy (Night at the Museum), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) und zuletzt Travis Knight (Bumblebee). Jetzt ist der Film in den Händen von Ruben Fleischer, dem Regisseur von Zombieland und Venom.

Nathan Drake wird von Tom Holland (Spider-Man) gespielt und Mark Wahlberg ist in der Rolle von Victor Sullivan mit an Bord. Tati Gabrielle (Chilling Adventures of Sabrina) spielt Elena Fisher und Sophia Ali (Grey's Anatomy) übernimmt Chloe Frazers Rolle. Außerdem ist Antonio Banderas (Die Maske des Zorro, Der 13te Krieger) in einer noch unbekannten Rolle dabei.

Laut IMDB behandelt der Film die Entstehung der Freundschaft zwischen dem jungen Nathan Drake und seinem späteren Mentor Victor Sullivan. Da jedoch auch die Rollen von Elena Fisher und Chloe Frazer besetzt sind, liegt die Vermutung nahe, dass der Film auch zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenslauf von Nathan Drake spielen wird.

Laut Tom Holland ist das Drehbuch "eines der besten, das ich jemals gelesen habe". Ob sich diese Behauptung bewahrheitet, werden wir voraussichtlich im Juli 2021 erfahren, wenn der Film in den Kinos anläuft. Die Wartezeit bis dahin können sich Uncharted-Fans mit dem inoffiziellen Fanfilm mit Nathan Fillion von 2018 verkürzen.