PM: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nimmt an politischer Eröffnung der gamescom 2020 teil (Game-Verband)

Bild: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der gamescom 2019. Credit: Franziska Krug/game.

Berlin, 15. Juli 2020 – Auch wenn die gamescom 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich online stattfindet, wird sie auch in diesem Jahr zusammen mit hochrangigen politischen Gästen eröffnet: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der für die Games-Förderung und den Deutschen Computerspielpreis zuständig ist, nimmt an der digitalen Eröffnung ebenso teil wie Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Kölns Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Koelnmesse Henriette Reker. Gemeinsam mit Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, dem Mitveranstalter der gamescom, werden die politischen Gäste über die aktuellen Herausforderungen der Games-Unternehmen in Deutschland sprechen und sich über die gamescom 2020 sowie die aktuellen Spiele-Trends informieren. Hierzu gehört etwa das Leitthema „Spielend in die Zukunft“, mit dem die vielen positiven Auswirkungen von Games auf die Gesellschaft betont wird. Darüber hinaus werden die beiden Trends „Neue Konsolengeneration“ zum Start von Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X in wenigen Monaten sowie „Games machen Schule“, mit dem die stärkere Nutzung von Serious Games in der Bildung aufgegriffen wird, in den Fokus gerückt.

Die politische Eröffnung der gamescom wird digital stattfinden und am Freitag, den 28. August, um 11 Uhr auf gamescom now, dem Content-Hub der gamescom, ausgestrahlt.

„In diesem herausfordernden Jahr sendet die gamescom 2020 ein starkes Signal nicht nur in die Games-Welt, sondern auch in die Gesellschaft und Politik. Während digitale Weiterentwicklungen wichtiger sind denn je, kommt Games eine hohe Bedeutung als Kulturgut, Wirtschaftskraft und Technologietreiber zu. Wir freuen uns deshalb, auch auf der rein digitalen gamescom wieder hochrangige politische Gäste begrüßen und mit ihnen über diese Themen sprechen zu können“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Zusätzlich zur politischen Eröffnung werden wir in diesem Jahr wieder zahlreiche weitere politische Gäste begrüßen können, etwa beim gamescom congress, der Debatt(l)e Royale oder in zahlreichen einzelnen Digital-Führungen. Damit bleibt die gamescom auch in diesen besonderen Zeiten die wichtigste Plattform zum Austausch zwischen Games und Politik.“

