Google Stadia: Neue Spiele, neue Exklusiv-Deals

Google hat am gestrigen Abend erneut sein digitales Showcase Stadia Connect ausgestrahlt. Dabei wurden für den Streaming-Dienst 18 neue Spiele und drei exklusive Partnerschaften mit Entwicklerstudios vorgestellt. Letztere werden exklusiv für Stadia ein Spiel produzieren. Dabei handelt es sich um Harmonix, das Studio hinter der-Reihe, Supermassive Games () und Uppercut Games ().

Für eine bestimmte Zeit ausschließlich auf Google Stadia laufen ab sofort Orcs Must Die! 3 und der noch im Early Access verweilende, stimmengesteuerte 2D-Plattformer One Hand Clapping. Ab August folgen der reinrassige Shooter Serious Sam 4, das kompetitive Online-Spiel Outcasters sowie Super Bomberman R Online, das neben Battle-Royale-Partien mit bis zu 64 Spielern auch auf Crowd Play setzt. Mit den Stealth-Games Hitman und Hitman 2 schleicht Agent 47 ab 1. September auf Stadia herum. Im Januar 2021 soll zudem der dritte Teil der Serie folgen. Auf ein breiteres Publikum zielt man mit den namensträchtigen Titeln The Elder Scrolls Online, Sekiro - Shadows Die Twice und Playerunknown's Battlegrounds.

Nach der Ankündigung bei der letzten Stadia Connect ist nun auch das Feature Click to play einsatzbereit. Dies ermöglicht Live-Streamern während des Spielens einen Link mit den Zuschauern zu teilen, die darauf mit nur einem Tastendruck an ihrem Gerät unmittelbar an die Stelle des Spiels versetzt werden, an der sich der Live-Spieler befindet.

Alle neuen Stadia-Spiele: