PM: Xbox Velocity Architecture: Einblick in die Technologie hinter Xbox Series X (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Xbox Series X soll die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten werden. Angetrieben von technischen Innovationen der nächsten Generation bietet die Konsole eine hervorragende, zuverlässige Performance. Im Zuge dieser Zielsetzung analysierten wir jede einzelne Komponente des Systems, um die Einschränkungen der traditionellen Konsolenleistung und des Designs zu überwinden. Bei der Entwicklung von Xbox Series X war es entscheidend, ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Geschwindigkeit und Performance zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Komponente die kreativen Ambitionen der weltbesten Entwickler einschränkt. Denn nur so sind diese in der Lage, immersive Spielerlebnisse der nächsten Generation zu entwickeln, von denen man in früheren Konsolengenerationen nur träumen konnte.

Das Herzstück von Xbox Series X ist unser maßgefertigter Prozessor, der die neuesten RDNA 2- und Zen 2-Architekturen unseres Partners AMD nutzt. So bietet der leistungsstarke Prozessor der nächsten Generation mit mehr als 12 TFLOPs an GPU-Leistung mehr als die vierfache CPU-Verarbeitungsleistung von Xbox One X. Xbox Series X verfügt somit über die höchste Speicherleistung aller Konsolen der nächsten Generation mit 16 GB GDDR6-Speicher, einschließlich 10 GB GPU-optimiertem Speicher mit 560 GB/s, um die lückenlose Versorgung des Prozessors zu gewährleisten. Als wir das Speichersubsystem analysierten, wurde uns klar, dass wir die oberen Grenzen der traditionellen Festplattentechnologie erreicht hatten. Um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden, überdachten wir unseren Ansatz zu Xbox Series X noch einmal radikal und revolutionierten ihn.

Moderne Spiele erfordern eine beträchtliche Datenmenge, um die immer detaillierteren Welten und Universen zu schaffen, in die Spieler mit all ihren Sinnen eintauchen. Um eine optimale Leistung des Prozessors zu gewährleisten, müssen all diese Daten aus dem Festplattenspeicher in den Arbeitsspeicher geladen werden. Die wachsende Größe dynamischer Open World-Umgebungen und lebendiger, beständiger Welten mit erhöhter Dichte und Vielfalt hat die erforderliche Datenmenge immer weiter erhöht. Umgebungsbezogene Netzdaten, hochpolygonalen Charaktermodelle, hochauflösende Texturen, Animationsdaten, Audio- und Video-Quelldateien und vieles mehr ergeben erst im Zusammenspiel eine immersive Spielwelt für den Spieler.

Obwohl moderne Game-Engines in der Lage sind, Spielinhalte aus dem lokalen Festplattenspeicher in den Arbeitsspeicher zu streamen, müssen Leveldesigner oft immer noch kleine Räume implementieren, um die Einschränkungen einer traditionellen Festplatte und I/O-Pipeline zu umgehen. Diese Ingame-Elemente werden oft dazu verwendet, um die Notwendigkeit zu verschleiern, die Assets der vorherigen Zone aus dem Arbeitsspeicher zu löschen und gleichzeitig neue Assets für die nächste Zone zu laden. Diese Einschränkung würde auch die Entwicklung zukünftiger, immersiver Spiele massiv ausbremsen, weshalb sie wesentlich das Design und die Entwicklung der Xbox Velocity Architecture beeinflusste.

Die Xbox Velocity Architecture wurde als bestmögliche Lösung für das Streaming von Spielinhalten der nächsten Generation konzipiert. Diese radikale Neuerfindung des traditionellen I/O-Subsystems hatte direkten Einfluss auf alle Aspekte des Designs von Xbox Series X. Wenn der maßgeschneiderte Prozessor das Herzstück von Xbox Series X ist, ist die Xbox Velocity Architecture ihre Seele. Durch eine umfassende Integration von Hardware- und Software-Innovationen ermöglicht die Xbox Velocity Architecture Gaming-Erlebnisse der nächsten Generation.

Die Xbox Velocity Architecture besteht aus vier Hauptkomponenten: eine maßgeschneiderte NVME SSD-Festplatte, Hardware-beschleunigte Dekomprimierungsblöcke, eine brandneue DirectStorage-API-Schicht sowie Sampler Feedback Streaming (SFS).

Durch die massive Steigerung des I/O-Durchsatzes, die hardwarebeschleunigte Dekomprimierung, DirectStorage und die signifikanten Effizienzsteigerungen durch Sampler Feedback Streaming ermöglicht die Xbox Velocity Architecture Xbox Series X eine herausragende Performance, die weit über die reinen Hardwarespezifikationen hinausgeht. Sie bietet direkten, sofortigen Zugriff auf mehr als 100 GB an Spieldaten auf niedrigem Level, die auf der SSD-Festplatte gespeichert sind – und zwar genau dann, wenn das Spiel sie benötigt. Diese Innovationen werden neue Spielerfahrungen und ein nie da gewesenes Maß an Tiefe und Immersion in das Spielgeschehen ermöglichen.

Aber was bedeutet die Xbox Velocity Architecture für Dich als Spieler? Die kreativsten Entwickler der Branche beginnen, die neuen Grenzen der Xbox Velocity Architecture auszuloten. Freue Dich also auf eine neue Konsolengeneration, in der Du neuartige Szenarien erlebst, die so im Gaming bisher nicht möglich waren. Die Xbox Velocity Architecture eröffnet ein neues Performance-Niveau und Funktionen, die weit über die Hardware-Spezifikationen hinausgehen. Sie gewährleistet völlig neue Ansätze, wie Entwickler die Vorteile der Xbox Series X nutzen können und ermöglicht frische Rendering-Techniken sowie die virtuelle Eliminierung von Ladezeiten.

Angesichts der ersten vielversprechenden Ergebnisse können wir gar nicht anders, als begeistert zu sein und mit großer Vorfreude auf die kommenden Spiele zu blicken. Darüber hinaus ermöglicht die Xbox Velocity Architecture weitere Innovationen auf Plattformebene – etwa die Quick Resume-Funktion, dank der Du über mehrere Spiele hinweg sofort dort weitermachst, wo Du ein Spiel pausiert hast. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, wie Dein Spielvergnügen auf Xbox Series X noch angenehmer wird.

Wir können es kaum noch erwarten, bis Xbox Series X pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheint. Denn dann werden Spieler rund um den Globus die aufregenden Features der nächsten Konsolengeneration hautnah erleben.

Weitere Informationen zu den technischen Features von Xbox Series X findest Du in unserem Technologie-Duden. Wirf außerdem regelmäßig einen Blick auf unseren Sammel-Artikel, der im Laufe der nächsten Wochen und Monate um weitere Features ergänzt wird. Für aktuelle News rund um Xbox schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.