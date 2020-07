QuakeCon at Home 2020: Digitales Event findet im August statt

Normalerweise nutzt Bethesda die hauseigene Messe QuakeCon in Texas, um neue Titel anzukündigen, Turniere und eine LAN-Party zu veranstalten und die selbsterzeugten Produkte in den Fokus zu rücken. Auch in diesem Jahr wolle man euch auf diesem Weg mit Neuigkeiten versorgen, allerdings ist der Ablauf dank der weltweiten Corona-Pandemie in diesem Jahr ein anderer: Die QuakeCon 2020, bei der es sich um die 25. Ausgabe der Veranstaltung handelt, wird unter dem Motto QuakeCon at Home rein digital stattfinden.

Abgehalten wird das Online-Event vom 7. August bis zum 9. August 2020 und die Organisatoren wollen sogar einen Weg gefunden haben, die BYOC (Bring Your Own Computer) getaufte LAN-Party via Twitch Teams zu realisieren. Starten wird die QuakeCon at Home aber zunächst mit einem Stream, der am 7. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit übertragen wird. Das Programm nach diesem "QuakeCon Digital Welcome" will Bethesda in den kommenden Wochen veröffentlichen.

Auch die Quake Pro League wird im Rahmen der QuakeCon at Home wieder ihr Ende finden, die Spieler werden bequem von daheim aus zocken, übertragen wird das Ganze am 9. August 2020 um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Außerdem plant Bethesda erneut, einige Charity-Aktionen laufen zu lassen. In diesem Jahr könnt ihr direkt über den Twitch-Stream für die folgenden Organisationen spenden: Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense Fund und The Trevor Project. Doch damit nicht genug, auch Tiere in Not will das Unternehmen in diesem Jahr unterstützen. Zu diesem Zweck gibt es zwei T-Shirts im Online-Shop von Bethesda (neben weiterem QuakeCon-at-Home-Merchandise), mit thematisch passenden Motiven: Catodemon und Dogvahkiin. Die Erlöse aus den Verkäufen der Kleidungsstücke gehen zu 100 Prozent an Dallas Pets Alive und an die globale Organisation Four Paws.