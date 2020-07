Ubisoft: Hochrangige Mitarbeiter gehen nach Belästigungsvorwürfen

In der jüngeren Vergangenheit häuften sich Meldungen über Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und anderen Missständen in der Spielebranche. Teils richten sich die Anschuldigungen gegen Einzelpersonen (Sexuelle Belästigung: Schwere Vorwürfe gegen Chris Avellone), teils wird die toxische Firmenkultur bei Entwicklern angeprangert, wie etwa 2018 beim League of Legends-Entwickler Riot Games. So zuletzt auch bei Ubisoft: Ende Juni 2020 wurden mehrere Beschwerden wegen sexuellem Missbrauch, Belästigung und Gewalt in Studios des französischen Publishers öffentlich. Die Firma versprach darauf, eine Untersuchung einzuleiten. Zuletzt erschien am 10. Juli 2020 in der französischen Zeitung Libération ein weiterer Artikel, der sich mit den Missständen bei Ubisoft befasste.

Nun meldete der Konzern personelle Konsequenzen: Mehrere hochrangige Mitarbeiter sind mit sofortiger Wirkung von ihrer Position zurückgetreten. Dazu gehört der Chief Creative Officer Serge Hascoët. Hascoët wurde als die Nummer 2 in der Hierarchie des Publishers bezeichnet. Er war Leiter des Editorial-Teams, dass seit rund 20 Jahren alle Ubisoft-Studios bei ihren Projekten berät. Kurz zuvor war bereits sein Vize Maxime Béland zurückgetreten. Die Arbeitsweise des Editorial-Teams hatte zu markanten wiederkehrenden Elementen in Spielen aus den Studios des Pariser Konzerns geführt, die sogenannte "Ubisoft-Formel". Das Editorial verliert damit das leitende Personal mitten in einem Prozess, der die Arbeitsweise des Teams so anpassen sollte, dass wieder mehr Zeit für die Entwicklung einzelner Serienteile bleibt und sich die Marken mehr differenzieren sowie ihr Gameplay weiterentwickeln können (Weniger Spiele nach "Schema F": Ubisoft reorganisiert sein Editorial-Team). Die Überarbeitung der Zusammenarbeit der Teams wird nun Firmenchef und Mitgründer Yves Guillemont betreuen, der vorerst Hascoëts Posten ausfüllt.

Auch der Managing Director von Ubisofts kanadischen Studios Yannis Mallat nimmt seinen Hut und scheidet aus der Firma aus, nachdem mehrere Angestellte Vorwürfe gegen ihn geäußert haben. Besonders betroffen war wohl das Team in Toronto, wie aus einem Kotaku-Bericht hervorgeht. Ubisoft Toronto ist momentan federführend in der Entwicklung von Watch Dogs Legion (zur Preview) und dem erst kürzlich angekündigten Far Cry 6. Im Bericht klagten die Angestellten auch, dass die Personal-Abteilung Beschwerden nicht ernst nehme und damit die Missstände in den Studios begünstige. Daher hat auch Cécile Cornet beschlossen, im Interesse der Firma von ihrer Position als Global Head of Human Ressources zurückzutreten. Schon Ende Juni hatte Ashraf Ismail aus eigenem Antrieb seinen Posten als Creative Director von Assassin's Creed Valhalla (in der Preview) geräumt, da im Zuge der Berichte über die Missstände bei Ubisoft seine Beziehungen zu einer Frau bekannt wurde, der er seine Ehe verheimlichte. Ismhail will sich nach eigener Aussage vorerst um sein Privatleben kümmern.

Diese Entwicklung bezeichnet Ubisoft als Teil einer Initiative, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Yvey Guillemont äußert sich dazu wie folgt: