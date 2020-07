Steam: Neue Funktion hebt Rezensionen besser hervor // Steamlabs-Jubiläum

Abermals hat Valve für Steam eine neue Funktion freigegeben, deren Ursprung als „Experiment“ in den sogenannten Steam-Laboratorien liegt. Das jüngste Feature der Verkaufsplattform trägt den Titel „In aller Munde“ und soll ab sofort zur besseren Hervorhebung der (neuesten) Community-Rezensionen dienen.

Auf der entsprechenden Seite stehen euch mehrere Optionen zur Verfügung, mittels derer ihr die Anzeige nach Datum oder Spielzeit sortieren und/oder filtern könnt. So könnt ihr beispielsweise nach Rezensionen in bestimmten Sprachen suchen oder Titel ausschließen, die sich bereits in eurer Bibliothek befinden. Möglich ist zudem die Angabe bestimmter Stichwörter, wie zum Beispiel „Shooter“, „Echtzeit-Strategie“ oder auch „Abenteuer“. Bei Bedarf könnt ihr die Kriterien als Standardsuche speichern.

Im Zuge der Freigabe der aktuellen Funktion weist Valve darauf hin, dass die eingangs erwähnten Steam-Laboratorien in diesem Monat ihr erstes Jubiläum feiern. In diesem Zusammenhang heißt es:

[Die Steam Labs] begannen mit drei Experimenten und der großen Ambition, Steam durch für alle zugängliche Experimente und mit jeder daraus entwickelten neuen Version zu verbessern. Die Steam-Laboratorien sind ein Ort der Verbesserung durch Kommunikation mit Ihnen. Der wichtigste Teil unseres Designprozesses ist der Moment, an dem Sie ins Spiel kommen – dank der Steam Laboratorien sind Sie deutlich früher involviert. Um bewerten zu können, was funktioniert und was nicht, hören wir auf Ihr Feedback, sammeln Daten, um zu verstehen, wie Leute unsere Experimente einsetzen, und messen anhand von A/B-Tests den relativen Erfolg von potenziellen Designkandidaten.

Außerdem erfahrt ihr, welche weiteren Experimente in den vergangenen zwölf Monaten zu offiziellen Funktionen geworden sind. Unter anderem gehören dazu die interaktiven Empfehlungen („ein System, das sich selbst dazu trainiert, unter Millionen Spielern auf Steam Spielverhaltensmuster zu erkennen“), die „Mein nächster Favorit“-Empfehlung oder verbessere Suchfunktionen.

Derzeit noch laufende Steam-Labs-Experimente sind hingegen der News-und-Event-Hub („ein personalisierter Feed an Neuigkeiten, Events, Livestreams und Updates zu Spielen, die Sie spielen, verfolgen oder auf Ihrer Wunschliste haben“) oder auch das Mikrotrailer-Feature.