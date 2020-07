Billy Masters Was Right: Kostenloses Adventure im Maniac-Mansion-Stil

Harte Zeiten: Billy wird von seinen Eltern beschuldigt, Drogen genommen und seinen Lehrer zu unrecht als Kriminellen bezeichnet zu haben. Zur Strafe gibt es Stubenarrest. Darüber hinaus haben sie ihm all seine Schallplatten und Kassetten weggenommen sowie den Monitor seines Amigas konfisziert – dabei war Billy kurz davor,erfolgreich zu beenden. Das klingt nicht nur nach Eighties-Feeling pur, sondern sieht auch so aus und spielt sich so.

Billy Masters Was Right ist ein etwa einstündiges Point-and-Click-Adventure, das Postmodern Adventures kostenlos auf itch.io veröffentlicht hat. Als offensichtliche Inspiration dient hier der Lucasarts-Klassiker Maniac Mansion, während die Entwickler selbst den Tom-Hanks-Film Meine teuflischen Nachbarn als Ideengeber nennen. Schließlich ist Billy fest davon überzeugt, dass ein Psychopath, der bei den Nachbarn arbeitet, für seine missliche Lage verantwortlich ist. Wenn ihr euch das 15 Megabyte kleine Programm herunterladet, liegt es an euch zu beweisen, dass Billy mit seinen Vermutungen richtig liegt – oder doch nicht.