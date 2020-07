Skull and Bones: Entwicklung laut Insider komplett neugestartet

PC XOne PS4

Wie die Website Videogameschronicle unter Berufung auf einen vertrauenswürdigen Insider berichtet, hat Ubisoft die Entwicklung des Piratenabenteures Skull and Bones (im E3-Angespielt von 2018) neu gestartet. Verwunderlich wäre das nicht, schließlich schien das Studio selbst nicht ganz zufrieden mit dem Titel zu sein, der Release des Titels wurde bereits mehrfach verschoben (zuletzt im Oktober 2019).

Einer der Gründe für die vielen Verschiebungen sei, dass das Entwicklerstudio Ubisoft Singapore keinen rechten Weg fände, um sich vom bestehenden Portfolio des Unternehmens abzuheben. Skull and Bones werde sich zwar auf Seeschlachten fokussieren, sei aber anderen Open-World-Spielen wie Assassin's Creed, The Division und Watch Dogs zu ähnlich. Im Zuge der Neuorientierung habe man das Piratenspiel laut der Entwickler-nahen Quelle mehr in Richtung Live-Modell gebracht. So sollen sich die Spielwelt, Charaktere, Quests und Storylines auf Basis der Handlungen der Spieler ständig im Wandel befinden. Als Inspiration für diesen Schritt sollen die Storytelling-Elemente von Fortnite fungiert haben.

Wie Videogameschronicle außerdem angibt, habe der Neustart der Entwicklung auch personelle Veränderungen mit sich gebracht. Der Creative Director Justin Farren, der mittlerweile bei Wargaming untergekommen ist, hat seinen Hut nehmen müssen. Sein Posten sei von Elisabeth Pellen besetzt worden, die im Laufe ihrer 20-jährigen Karriere bei Ubisoft bereits an dem Cel-Shading-Shooter XIII und an dem zweiten Teil von Splinter Cell, Pandora Tomorrow, mitgewirkt hatte. Sie war zudem lange Zeit Teil des Editorial Teams von Ubisoft, das im Januar 2020 neu organisiert wurde, weil das Studio weniger Titel nach "Schema F" auf den Markt bringen wolle. Auch dieser Punkt spricht dafür, dass die Entwicklung von Skull and Bones neu gestartet wurde, um tatsächlich ein gänzlich neues Spielerlebnis zu schaffen. Eine Bestätigung seitens Ubisoft bleibt bisher allerdings aus.