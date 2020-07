PC Switch XOne

Hier seht ihr eure Burg, mit einem einfachen Klick wechselt ihr die Location: Im Kerker, im Garten und am Stadttor warten weitere Gespräche auf euch.

Royaler Arbeitsalltag

Regelmäßig konsultiert ihr eure Ehefrau Aurelea im gemeinsamen Schlafzimmer. Mir waren viele der Gespräche aber zu holzschnittartig und schlicht flach.

Ohne Moos nichts los

Die Budget-Übersicht direkt nach Spielbeginn: Noch könnt ihr wenig mit euren Finanzen jonglieren, aber im Spielverlauf mehren sich die Einnahmen und Ausgaben sowie die Möglichkeiten, Ressourcen einzusetzen.

Technisch solide

Fazit

Rundenstrategie für PC, Xbox One und Switch

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 16,79 Euro (Steam, GOG, Nintendo eShop), 19,99 Euro (Microsoft Store)

In einem Satz: Storygetriebenes Strategiespiel, das euch ständig vor Entscheidungen stellt, dem es aber an Dynamik und spielerischer Tiefe mangelt.

Inschlüpft ihr in die Rolle von Eryk, Herrscher über das mittelalterliche Davern. Euer Land liegt darnieder und die Einnahmen sind überschaubar. Hinzu kommt, dass Eryk seine Erstgeborene einem finsteren Gesellen versprochen hat. Er und seine Gemahlin versuchen nun, das Eheversprechen zu umgehen. Hieraus entspinnt sich ein Plot mit euch im Zentrum der Macht, ständigen Entscheidungen und allerlei Irrungen, alltäglichen aber auch tragischen Ereignissen.Ihr spielt Yes, your Grace in Runden, wobei jede Runde eine Ingame-Woche darstellt. Euer Ziel ist, die Geschicke des Landes so gut zu lenken, dass ihr insgesamt 52 Wochen überlebt. Jede Runde besteht aus mehreren Aufgaben. Euer Arbeitstag beginnt im Thronsaal: Dort erwarten euch, brav aufgereiht, euer Personal, Familienmitglieder und Untertanen. Einer nach dem Anderen tritt vor und erzählt von seinen Sorgen, bittet um Hilfe und formuliert einen Lösungsvorschlag. Es ist nun an euch zu entscheiden, ob ihr dem Gesuch nachkommt oder es ablehnt, manchmal steht euch optional ein dritter Weg offen. Die meisten Anliegen eurer Untertanen könnt ihr mit Gold, Nahrung oder einem Gesandten befriedigen. Entscheidet ihr euch gegen die Hilfe, kann sich das negativ auf die Zufriedenheit eures Volkes auswirken. Sinkt dieser Wert auf Null, kommt es zu einem Blitz-Aufstand. Könnt ihr die Forderungen des aufgebrachten Mobs nicht erfüllen, kostet euch das Kopf und Job. Das Spiel ist übrigens auch vorbei, wenn euch das Gold oder die Nahrung ausgehen.Sind alle Bittsteller abgearbeitet, widmet ihr euch den Anliegen eurer Ehefrau, eurer drei Töchter oder anderer Besucher. Die Bedürfnisse reichen von trivialen Aufgaben, zum Beispiel der Streitschlichtung, bis zu wichtigen Entscheidungen, wie der Verheiratung einer eurer Töchter. Diese Mini-Geschichten spielen meistens in anderen Räumen der Burg, in die ihr unkompliziert wechseln könnt. Mit zunehmendem Spielverlauf warten immer mehr Aufgaben auf euch und diese wechseln je nach Abschnitt: Gesandte schickt ihr zu Ortschaften in eurem Königreich, nach dem ersten großen Storytwist widmet ihr euch der Diplomatie, gegen Ende versucht ihr vornehmlich eure Bürger zu mobilisieren.Die geschickte Verwaltung der Ressourcen Gold, Nahrung, Bevölkerungszufriedenheit und Soldaten ist ein zentrales Spielelement in Yes, your Grace. In meiner ersten Partie, die ich leider kurz vor Schluss verlor, konnte ich nie mit vollen Händen geben - was ihr an einer Stelle ausgebt, fehlt an einer Anderen. Eure Entscheidungen haben zudem immer Konsequenzen. Kurzfristig wächst oder schrumpft die Zufriedenheit eures Volkes sowie euer Handlungsspielraum, und langfristig kommen die Auswirkungen mancher Entscheidungen wie ein Bumerang zurück. Das Hinzugewinnen neuer Ressourcen ist zudem mühsam. Vornehmlich erweitert ihr euer Einkommen dauerhaft mit dem Eingehen von Allianzen mit anderen Adligen. Per Brieftaube ladet ihr den Adligen zu euch an den Hof, hört euch sein Angebot an und wägt ab, ob die Gegenleistung seine Forderung aufwiegt.​​​​​​Am Ende jeder Runde präsentiert euch das Spiel eine Budget-Übersicht, in der ihr Gold – Agenten stehen nur zur Verfügung wenn sie Sold erhalten – und Nahrung – eine Armee muss ernährt werden, sonst desertieren Soldaten – auf verschiedene Posten verteilt. Zudem könnt ihr Ressourcen für Ausbauten an der Burg verwenden. Die Optionen nehmen auch hier mit zunehmender Spieldauer zu und verändern sich je nach Storyabschnitt.Grafisch präsentiert sich der Titel im groben Pixellook, der gut zum Spiel passt und auch wirklich gefällt. Technisch hat Yes, your Grace leider eine große Schwäche: Die schlampige Übersetzung der Texte ins Deutsche strotzt vor Fehlern! Unverständlich, dass hier nicht nachgebessert wird. Ich empfehle, gleich die englische Fassung zu starten. Skurril: In den Optionen könnt ihr Stimmen ein- oder auszuschalten. Sprachausgabe ist damit allerdings nicht gemeint, die Protagonisten geben am Anfang jeden Satzes lediglich Phantasie-Laute von sich. Ich fand das unglaublich nervig und habe diese „Option“ nach wenigen Minuten deaktiviert. Gut gelungen sind hingegen der Soundtrack und die dezente Soundkulisse.Meine erste Partie verlor ich nach gut fünf Stunden Spielzeit auf der Zielgeraden. Den Spielspaß verlor ich schon viel eher. So nett die strategischen Möglichkeiten klingen, so sehr fehlt es allen Spielbereichen an Tiefe und der Spielablauf scheitert für mich an seinen ewigen Wiederholungen. Die Geschichte wird nett erzählt, viele Abschnitte sind mir aber zu konstruiert und viele Dialoge wirken zudem schlicht nicht aus einem Guss. Der Strategie- und Managementteil macht auf mich ebenfalls keinen ausgereiften Eindruck. Mit der ständigen Mängelverwaltung kann ich mich noch anfreunden, aber mehr Möglichkeiten, Ressourcen zu erlangen (auch mit der Option sie wieder zu verlieren), hätten gut getan, um das Spielgeschehen dynamischer zu gestalten. Die Idee mit den Vorsprachen und Entscheidungen hört sich spannender an, als sie ist: Auch hier verliert sich der Titel in Trivialitäten und die Mechanik hat mich mehr und mehr gelangweilt.