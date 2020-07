Videokunst: Rollercoaster Tycoon 2 trifft auf "Bohemian Rhapsody"

"Bohemian Rhapsody" vonist sicherlich eines der ungewönlichsten und kreativsten Werke der Musikgeschichte. Schon die Entstehung des Songs ist außergewöhnlich ( wie ihr in dieser Kurzdoku aus der ARD-Mediathek nachhören könnt ). Und Kinder der Neunziger können die Wayne's - World -Variante ohnehin selbst mitperformanen. Der YouTuberhat seine ganz eigene Interpretation des Songs von 1975 visuell umgesetzt – als Achterbahnfahrt in

Währendin den sechs Minuten seine Rock-Opera schmettert, fährt der unbemannte Wagen synchron die sich über die gesamte Weltkarte erstreckende Fahrbahn ab und passiert immer wieder prägnante Zeilen aus dem Song. Passend zum Video, das ganz im Stile des Titels in einem rasanten Finale mündet, findet sich ein Download-Link des Queen-Levels zum Selbstspielen in der Videobeschreibung . Auf seinem YouTube-Kanal zeigt ChuggersRCT zudem ein Tutorial, mit dem jeder eigene Songs auf die Fahrten in seinem Vergnügungspark legen kann – oder anders herum.