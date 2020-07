Neolithic - First City States: Aufbau-Strategie in der Bronzezeit

PC

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne befindet sich seit einiger Zeit ein neues Städtebau-Strategiespiel mit einem Bronzezeit-Setting in Entwicklung. Neolithic - First City States macht es sich zum Ziel das Mikromanagement weniger Charaktere mit dem Makromanagement ganzer Städte und Armeen in einem Aufbau- beziehungsweise Echtzeitstrategiespiels zu verbinden.

Das Solo-Projekt des australischen Entwicklers Alexander T-Harvey befindet sich zurzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase, wird jedoch von Kickstarter-Unterstützern bereits parallel zur weiteren Entwicklung getestet. Ein Release-Datum gibt es bisher noch nicht, allerdings wird es für Ungeduldige eine Early-Access-Version auf Steam geben. Da sich auch mehrere deutschsprachige Unterstützer gefunden haben, wird das Spiel neben der englischen Originalversion auch in deutscher Ausgabe erscheinen. Die isometrische Perspektive erinnert an Klassiker wie Age of Empires, Civilization und Caesar 3, aber auch das aktuellere Rimworld (im Spiele-Check), die der Entwickler als Inspiration nennt.

Zu Release sollen drei der bekanntesten Kulturen der mediterranen Bronzezeit zur Wahl stehen: die Mykener in der Ägeis, die Sumerer in Kleinasien und die Ägypter des Neuen Reiches - der wohl bekanntesten Epoche der Pharaonenzeit. Zusätzlich dazu will der Entwickler den Umfang des Titels auch nach der Veröffentlichung noch um weitere Kulturen erweitern. Die Unterschiede zwischen den Kulturen spiegeln sich im Spiel abseits des Gameplays auch in kosmetischen Aspekten wie spezieller Architektur, Stammestattoos, Körperbemalung und auch in den herstellbaren Gegenständen wieder.

Zu Anfang einer Partie müsst ihr euch zunächst nur um die Bedürfnisse eines kleinen Stammes kümmern. Dessen Mitglieder haben individuell verschiedene Werte und Talente, welche ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft beeinflussen. So bestimmt etwa bei der Jagd die Stärke einer Figur die Reichweite eines Speerwurfes, während ihre Geschicklichkeit die Genauigkeit desselben erhöht.

Bei guter Pflege wächst der Stamm zu einer mächtigen Stadt heran - womit sich der Fokus auf den Städtebau und die Kriegsführung verschiebt. Denn euer Völkchen ist nicht alleine: Neolithic will auf eine prozedural erstellte Welt zurückgreifen, die an den Mittelmeerraum angelehnt ist, und in der auch computergesteuerte Städte wachsen und mit euch konkurrieren. Als wichtigste Formen der Interaktion stehen der Handel und der Krieg im Vordergrund, für letzteres verspricht der Entwickler ein Kampfsystem mit Moral, Deckung und Verletzungen statt eines schnöden Lebensbalkens. Durch die Nutzung von Formationen sollen auch Aufstellung und Manöver im Kampf eine Rolle spielen.

Der Städtebauaspekt gibt sich relativ klassisch mit der detaillierten Planung von Straßen, Kanälen, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und auch dem Anlegen von Verteidigungsanlagen wie Stadtmauern und Plattformen für Verteidiger. Auch die Ästhetik soll nicht zu kurz kommen, so gibt es ein Angebot an Verschönerungen wie Statuen, religiösen Bauten in Form von Tempeln und Monolithen, sowie Gärten. Dazu trägt auch die Umwelt bei, mit einem Tag-Nacht-Zyklus, Jahreszeiten und Wetterphänomenen. Das alles wird in einem gezeichneten Stil präsentiert, wodurch die Grafik zwar zweckmäßig, aber trotzdem ansprechend und stimmig ist.

Falls euch das Lust auf mehr macht, könnt ihr euch am Ende dieser News einen Gameplay-Trailer aus dem Jahr 2017 ansehen. Auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers gibt es zudem auch regelmäßig neue Videos zum derzeitigen Stand des Spiels.