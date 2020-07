PM: gamescom award 2020: Ab sofort bewerben! (Gamescom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Bewerbungsphase für den gamescom award 2020 ist gestartet: Bis zum 7. August, 16:00 Uhr, können offizielle Partner der gamescom ihre Spiele und Produkte beim Awardbüro einreichen. Der gamescom award wird in insgesamt 27 Kategorien vergeben. Ausgewählte Gewinner werden bereits am Donnerstag, 27. August 2020 im Rahmen der der großen internationalen Eröffnungs-Show gamescom: Opening Night Live bekanntgegeben. Alle weiteren Preise des gamescom awards 2020 werden am Sonntag, 30. August 2020 im Rahmen der gamescom: Best of Show verliehen.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die gamescom in diesem Jahr erstmals ausschließlich in digitaler Form statt. Um diesen neuen Format der gamescom gerecht zu werden, wartet der gamescom award mit einer Reihe von Neuerungen auf. So wurde der Kategoriezuschnitt überarbeitet: Kategorien wie beispielsweise Best Booth werden in diesem Jahr nicht verliehen. Zur Kategoriengruppe „gamescom global Awards“ sind die neuen Kategorien „Best Announcement“, „Best Lineup“ und „Best Presentation/Trailer“ hinzugekommen. Neuzugang bei den Genre-Kategorien ist „Best Remaster“ und in der Kategoriengruppe Platform stimmt die Jury über die „Most Wanted Hardware/Technology“ ab. Die Fans der gamescom entscheiden bei den Consumer Awards nun auch über die „Best Show“.

Für eine erfolgreiche Einreichung muss das Einreich-Formular des gamescom awards ausgefüllt und dem Awardbüro fristwahrend zugesandt werden. Bewertungsgrundlage für die Jury sind jeweils zehnminütige Gameplay-Videos. Genauere Vorgaben für die Gestaltung des Videos sind den Regularien zu entnehmen.

Einsendeschluss für die Einreichungen zum gamescom award ist Freitag, 07. August 2020, 16.00 Uhr! Die Teilnahmebedingungen und die Anmeldeunterlagen für den gamescom award 2020 gibt es am Ende der Seite hier:https://gamescom-de.koelnmesse.net/teilnahme-und-planung/fuer-partner/anmeldung-als-partner/

Die Kategorie des gamescom award 2020 im Überblick. Mit * gekennzeichnete Kategorien sind in diesem Jahr neu.

Kategorien-Gruppe Genre:Best Action Adventure GameBest Action GameBest Family GameBest Indie GameBest Racing GameBest Remaster*Best Role Playing GameBest Simulation GameBest Sports GameBest Strategy GameBest Multiplayer GameBest Ongoing GameMost Original Game

Kategorien-Gruppe Platform:Best Microsoft Xbox GameBest Mobile GameBest Nintendo Switch GameBest PC GameBest Sony PlayStation GameMost Wanted Hardware / Technology*

Kategorien-Gruppe Consumer Awards:Best Show*gamescom "Most Wanted"Best Streamer

Kategorien-Gruppe gamescom global Awards:Best Announcement*Best Lineup*Best of gamescomBest Presentation / Trailer*HEART OF GAMING Award

Direkte Einreichungen sind nur in die Kategoriengruppen Genre und Platform möglich.

Das Awardbüro des gamescom awards 2020 wird erneut von der Stiftung Digitale Spielekultur geleitet.

